元太配發4.5元現金股利　看好電子紙彩色化、大尺寸化刺激成長

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至於物聯網應用，電子紙貨架標籤（ESL）的色彩技術轉換完成，除了原有歐洲市場將持續成長之外，美系連鎖超市亦已展開全面安裝導入。電子紙看板將朝更大尺寸、適用於室內或戶外場域發展，符合環保需求的超低碳彩色電子紙看板受到矚目，市場成長動能持續推升。應用於智慧醫療、智慧物流、智慧工廠等領域需求持續開拓，並醞釀新的成長動能。
財務長陳樂群表示，去年全球經濟復甦不如預期，但公司營收仍創歷史第三高的紀錄。展望今年，預期會有更多品牌廠採用彩色技術及較大尺寸電子閱讀器（eReader）、電子筆記本等，預期會有換機潮動能；零售標籤色彩轉換（三色轉四色）也已逐漸完成，美系連鎖超市已全面安裝導入，並且低碳彩色電子紙將會在零售業蓬勃發展，市場動能推動可期。
陳樂群接著表示，今年包括電子書、電子紙筆記本等消費性電子市場維持穩定，同時品牌客戶也陸續推出彩色、較大尺寸消費性電子商品，以因應終端市場需求；至於零售業市場部分，在去年適逢新舊技術產品轉換期，成長幅度放慢；不過公共顯示醫療領域、標籤則持續成長。董事長李政昊則進一步表示，今年營收可望逐季轉佳。
元太2023年全年合併營收為新台幣271.2億元，合併歸屬於本公司稅後淨利為新台幣78.14億元，稅後每股盈餘為新台幣6.85元，全年營業利益、淨利、每股盈餘皆創下歷史次高。元太董事會亦通過股利政策，維持與去年相同水準，每股擬配息4.5元，配息率為66%。以昨（28）日收盤價229.5元來看，殖利率約1.9%。