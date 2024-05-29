越南金價超越國際！債務秒變兩倍　金價導致家庭決裂

元太配發4.5元現金股利　看好電子紙彩色化、大尺寸化刺激成長

▲電子紙大廠元太今（29）日舉行股東常會，會中通過配發4.5元現金股利的盈餘分配案。（圖／NOWnews資料照片）
▲電子紙大廠元太今（29）日舉行股東常會，會中通過配發4.5元現金股利的盈餘分配案。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

電子紙大廠元太今（29）日舉行股東常會，會中通過配發4.5元現金股利的盈餘分配案。元太表示，面對2024年國際政經仍不穩定，經營團隊致力於細緻掌握市場變化，以謹慎穩健腳步為公司持續成長而努力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
元太董事長李政昊在「致股東報告書中」針對業務發展分兩大項說明，首先是消費性電子產品：全彩電子紙已進入量產階段，2024 年全球將有多家品牌客戶推出採用彩色技術的電子書閱讀器與電子紙筆記本，同時亦將有較大尺寸的電子書閱讀器及電子筆記本產品問市，帶動電子紙產品換機潮來臨。

至於物聯網應用，電子紙貨架標籤（ESL）的色彩技術轉換完成，除了原有歐洲市場將持續成長之外，美系連鎖超市亦已展開全面安裝導入。電子紙看板將朝更大尺寸、適用於室內或戶外場域發展，符合環保需求的超低碳彩色電子紙看板受到矚目，市場成長動能持續推升。應用於智慧醫療、智慧物流、智慧工廠等領域需求持續開拓，並醞釀新的成長動能。

財務長陳樂群表示，去年全球經濟復甦不如預期，但公司營收仍創歷史第三高的紀錄。展望今年，預期會有更多品牌廠採用彩色技術及較大尺寸電子閱讀器（eReader）、電子筆記本等，預期會有換機潮動能；零售標籤色彩轉換（三色轉四色）也已逐漸完成，美系連鎖超市已全面安裝導入，並且低碳彩色電子紙將會在零售業蓬勃發展，市場動能推動可期。

陳樂群接著表示，今年包括電子書、電子紙筆記本等消費性電子市場維持穩定，同時品牌客戶也陸續推出彩色、較大尺寸消費性電子商品，以因應終端市場需求；至於零售業市場部分，在去年適逢新舊技術產品轉換期，成長幅度放慢；不過公共顯示醫療領域、標籤則持續成長。董事長李政昊則進一步表示，今年營收可望逐季轉佳。

元太2023年全年合併營收為新台幣271.2億元，合併歸屬於本公司稅後淨利為新台幣78.14億元，稅後每股盈餘為新台幣6.85元，全年營業利益、淨利、每股盈餘皆創下歷史次高。元太董事會亦通過股利政策，維持與去年相同水準，每股擬配息4.5元，配息率為66%。以昨（28）日收盤價229.5元來看，殖利率約1.9%。

雲豹能源6/19轉上市　今日啟動新股競拍、底價為98.23元

不利影響因素遠離、已見長單　南電看下半年營運將重回成長　

全球海運缺艙又缺櫃　長榮總座：運力短缺情況比4月時更嚴重

為提升自身競爭力　矽統3招拚改善體質、預計年底前完成收購聯暻

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載