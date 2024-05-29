網銀國際代理《加菲貓》邀500孩童公益搶先看　激發創造與想像力

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如網銀國際影視近期發行經典IP加菲貓全新電影《加菲貓：農場大冒險》，特別於台中、台北、花蓮舉辦新片公益特映會，邀請超過500名的孩童與家長進影廳搶先觀賞，首站將於6月1日於台中站前秀泰影城登場。
網銀基金會執行董事陳大鈞表示，孩子是未來的主人翁與希望，基金會在集團董事長蕭政豪的支持下，長年關懷弱勢學童，除了音樂教育的陪伴，提供免費的師資、餐點與場地，為有需要的學童照料溫飽、進行課後輔導，本次更整合集團資源舉辦公益特映會，期望透過加菲貓冒險旅程，激發孩子的創造力與想像力，進一步培養孩子面對困難的勇氣與解決事情的能力。
《加菲貓：農場大冒險》公益特映場第二場則與心路基金會合作，將在6月15日於台北信義威秀登場，邀請心路基金會服務的身心障礙孩子們及其家人。特映場第三站則將於6月16日前往花蓮秀泰影城，邀請受花蓮大地震影響的家庭與弱勢孩童一塊觀賞。
除了投身社會公益回饋社會外，網銀國際也將分別於台中與台北包場，邀請近600名員工看電影。網銀國際董事長蕭政豪指出，網銀國際集團深耕泛娛樂產業多年，此次透過整合集團資源，發揮泛娛樂影響力將企業資源回饋給地方，網銀集團會持續以具體的行動，走入台灣各個角落。
網銀國際集團事業體包含自製遊戲、代理營運、電競賽事、新創培育、社會公益、影視製作等，近年來打造泛娛樂生態圈，積極跨足影視製作、影視通路。同時也推廣「責任遊戲」，率先接軌國外概念，結合產學研多方探討遊戲成癮玩家的消費行為模式，透過首次串連各方研究計畫，勾勒出高風險玩家面貌，預防消費者遊戲成癮。
網銀國際今年5月初也宣布正式入股橘子集團旗下GASH樂點公司成為夥伴，為泛娛樂事業版圖再添生力軍，並深化與橘子集團的合作關係，透過強強聯手，整合雙方優勢，將推動多元泛娛樂金流服務的創新發展，和新穎的消費者體驗，也勾勒出國內泛娛樂產業的多元化和永續發展動力。