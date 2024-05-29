洛杉磯快艇有備案！若簽不回Paul George　將改追公牛主力DeRozan

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站在快艇球團的角度，放走Paul George不代表已經爆炸的團隊薪資能獲得緩解，若屆時談判破裂，快艇只能尋求先簽後換將損失降到最小。若是要說出快艇放走Paul George的好處．唯一好處就是能將團隊薪資降到「土豪稅」（ Second Apron）門檻之下。
根據快艇總管Lawrence Frank在球隊季末記者會時透露，「球團休賽季的目標就是要留下Harden 和 Paul George，而且我們相當有信心，球隊並沒有打算重建的考量。」
Paul George潛在追求者 76人有機會
費城76人恐是快艇想簽下Paul George的最大競爭者，根據記者Keith Pompey表示，「若洛杉磯快艇不願意提供Paul George與Kawhi Leonard相同的頂薪合約，外界預期Paul George將進入自由市場，76人將會展開火熱追求。」
根據薪資專家Bobby Marks表示，「Paul George在24-25賽季的薪資為4564萬美元，理論上快艇能給Paul George一份4年2.21億美元的頂薪合約，然而76人最多只能給出4年2.12億美元的合約。」若是快艇不願意留下Paul George，76人將有很大的機會給出Paul George 4年的頂薪合約，或是與快艇達成先簽後換的交易。
快艇有備案 改追DeMar DeRozan
《HoopsHype》記者Michael Scotto在今（29）日表示，「據我所知快艇與Paul George的談判陷入僵局，快艇仍不願意給出Paul George陣營所開出的合約，據傳這張合約比Kawhi Leonard的合約還大張，至少是超過3年1.52億美元的合約。」
隨著快艇與Paul George談判陷入僵局，記者Michael Scotto更透露，「若最終談判破局，快艇將會尋求與公牛做交易的機會，屆時將追求進攻好手DeMar DeRozan。」