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洛杉磯快艇有備案！若簽不回Paul George　將改追公牛主力DeRozan

Paul George可能留在快艇，還是被交易，都對自由市場有很大影響。（圖／美聯社／達志影像）
Paul George可能留在快艇，還是被交易，都對自由市場有很大影響。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

NBA洛杉磯快艇本季因傷病因素，在西區季後賽首輪就止步，隨著賽季結束，陣中兩大球星Paul George 和 James Harden 都將可能投入自由市場，其中外界對於快艇將如何處理Paul George的續約問題備受關注，在今（29）日根據《HoopsHype》記者Michael Scotto表示，「若是快艇在休賽季重簽Paul George失敗，管理層將尋求先簽後換的做法，向芝加哥公牛換來DeMar DeRozan。」

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快艇要留下Paul George　但要考慮薪資

站在快艇球團的角度，放走Paul George不代表已經爆炸的團隊薪資能獲得緩解，若屆時談判破裂，快艇只能尋求先簽後換將損失降到最小。若是要說出快艇放走Paul George的好處．唯一好處就是能將團隊薪資降到「土豪稅」（ Second Apron）門檻之下。

根據快艇總管Lawrence Frank在球隊季末記者會時透露，「球團休賽季的目標就是要留下Harden 和 Paul George，而且我們相當有信心，球隊並沒有打算重建的考量。」

Paul George潛在追求者　76人有機會

費城76人恐是快艇想簽下Paul George的最大競爭者，根據記者Keith Pompey表示，「若洛杉磯快艇不願意提供Paul George與Kawhi Leonard相同的頂薪合約，外界預期Paul George將進入自由市場，76人將會展開火熱追求。

根據薪資專家Bobby Marks表示，「Paul George在24-25賽季的薪資為4564萬美元，理論上快艇能給Paul George一份4年2.21億美元的頂薪合約，然而76人最多只能給出4年2.12億美元的合約。」若是快艇不願意留下Paul George，76人將有很大的機會給出Paul George 4年的頂薪合約，或是與快艇達成先簽後換的交易。

快艇有備案　改追DeMar DeRozan

《HoopsHype》記者Michael Scotto在今（29）日表示，「據我所知快艇與Paul George的談判陷入僵局，快艇仍不願意給出Paul George陣營所開出的合約，據傳這張合約比Kawhi Leonard的合約還大張，至少是超過3年1.52億美元的合約。」

隨著快艇與Paul George談判陷入僵局，記者Michael Scotto更透露，「若最終談判破局，快艇將會尋求與公牛做交易的機會，屆時將追求進攻好手DeMar DeRozan。」


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