台鐵板橋車站商場環球購物中心續營運 由冠誠拿下6年經營權
板橋車站促參商場案是台鐵與Global Mall合作的首間車站型購物中心，自2010年開幕至今，已成為新板特區商圈便利生活中心。由於該案合約將在明（2025）年3月屆期，台鐵表示，歷年評定營運績效佳，已優先議約，於昨（28）日完成契約及公證作業，再取得6年經營權。
記者魏妤庭／台北報導
台鐵表示，「板橋車站促參商場促進民間參與整建營運案」是台鐵與Global Mall環球購物中心合作的首間車站型購物中心，具有五鐵共構優勢，自2010年開幕，商場包括B1、1樓、2樓、24樓及25樓，佔地超過7000坪。受到不少上班族、商務客以及周遭社區住戶青睞，成為新板特區商圈便利生活中心。
台鐵表示，板橋車站促參商場案原契約年期為16年，契約將在明年3月屆期，因此依照促參法及契約相關規定，並且按冠誠公司歷年營運績效評定結果，其符合優先定約的申請資格，已完成相關程序，並於昨日完成契約簽約及公證作業，定約期間為6年。
此外，台鐵提到，自今年1月1日改制後，積極推動相關促參案或土地開發案，目前正推動鳳山車站開發大樓ROT案，下半年將持續推動高雄車站商業大樓、臺中市復興路、臺北市安東街、基隆市光明街及高雄市自立路等土地開發案，期能如當今板橋車站一樣，透過車站及周邊土地開發，提升都市機能，帶動周邊經濟活動興起，成為區域生活、經濟及商業中心。