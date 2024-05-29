肺炎鏈球菌疫苗接種哪些人可以免費施打？去哪裡打？11題QA報你知

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常潛伏在人類鼻腔內，並可透過飛沫傳播，一旦感冒或是免疫力降低，快速複製的肺炎鏈球菌可侵入呼吸道或血液中而引發肺炎、菌血症、腦膜炎等嚴重病症，稱為侵襲性肺炎鏈球菌疾病感染症（IPD），也是幼兒中耳炎、鼻竇炎最常見的病原。
🟡臨床症狀
感染肺炎鏈球菌可能會有發高燒及依據感染部位不同而出現不同症狀，常見為咳嗽、氣喘、胸痛或是頭痛、頸部僵硬、嘔吐、意識不清等症狀。兒童得病後可能出現痙攣、癲癇、智障、聽力障礙等後遺症。
🟡高危險族群
以5歲以下幼童及65歲以上老人為2大高罹病率族群，另外包含脾臟功能缺損或脾臟切除、免疫功能不全、人工耳植入者、慢性疾病、腦脊髓液滲漏者、接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者或器官移植者也是高危險族群。
🟡發生高峰期
肺炎鏈球菌引起之疾病每月均有病例發生，其中以冬季至春季為疾病發生之高峰期。
🟡傳染方式
經由人與人之間直接接觸到帶菌的口鼻分泌物、飛沫，通常需要長時間或密切接觸才可能遭受感染。
🟡免費施打對象
◼︎具中華民國國民身分之50-64歲民眾。
◼︎65歲以上民眾(1958年(含)以前出生)可免費接種1劑PCV13及1劑PPV23，2劑間隔時間，65歲以上IPD高風險對象、機構住民及洗腎患者接種PCV13後，間隔8週即可接種PPV23；其餘對象接種間隔為至少1年。
🟡PCV13與PPV23疫苗有什麼不同？
PPV23可以涵蓋23種細菌類型，但無免疫記憶力，保護時間較短；PCV13可誘發免疫記憶和抗體反應，保護時效較長。
🟡保護力有多少？
疾管署強調，接種肺炎鏈球菌疫苗對中重症保護力可達75%，能有效降低感染後如肺炎、敗血症等及死亡機率。
🟡接種注意事項
◼︎發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。
◼︎其他經醫師評估不適合接種者。
◼︎PCV13出生未滿6週，因無使用效益及安全性等臨床資料，故不予接種。
◼︎PPV23對2歲以下之嬰幼兒無效，故不宜接種。
🟡接種後可能發生的反應
◼︎少數可能發生注射部位疼痛、紅腫的反應，一般於接種2天內恢復。發燒、倦怠等嚴重副作用則極少發生、接種後應於接種單位觀察至少30分鐘，無恙後再離開。
◼︎接種後如有持續發燒、嚴重過敏反應，如呼吸困難、氣喘、眩昏、心跳加速等不適症狀，應儘速就醫釐清病因，並通報當地衛生單位。
🟡查詢可接種單位
相關接種院所資訊可至疾管署官網「新冠/肺鏈疫苗專區」內的「疫苗接種院所查詢」【肺炎鏈球菌疫苗】各縣市合約院所名冊網址查閱。