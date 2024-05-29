Avantgardey跳16蹲太震撼！成員面不改色 粉絲推爆：合體Energy
Energy各自單飛15年後合體回歸樂壇，新專輯第二波主打歌〈星期五晚上〉自創「E16蹲」高強度舞步，引發名人和素人模仿風潮，沒想到，這股旋風吹到東洋，日本超人氣舞團Avantgardey近日Cover「E16蹲」，整齊劃一又帶有魔性的影片，讓台灣網友看得目瞪口呆：「目前看過跳起來最輕鬆的16蹲...」
記者楊穎軒／綜合報導
Avantgardey 27日在官方IG上傳最新舞蹈影片，只見16位團員以齊眉瀏海、妹妹頭短髮，高校制服裙的招牌造型站定位，Energy的新曲〈星期五晚上〉背景音樂一下，眾成員拷貝Energy的舞步，力道柔中帶剛，沒有一個動作拖泥帶水，最令人驚奇的是後段的16次連續蹲跳，Avantgardey不只做到位，跳完後完全感受不到有一絲喘不過氣。
33秒短片發布1天，累計22萬讚數，大批台灣粉絲湧入留言：「第一次感受到台灣男團也可以跟韓團一樣開始紅到國際」、「這才叫專業吧！跳16下都臉不紅氣不喘」、「天吶瘋掉！輕輕鬆鬆16蹲」、「跳得比energy還好耶」、「這是年輕新鮮的膝蓋！」
有粉絲許願Energy和Avantgardey同台跳16蹲，「有機會合體Energy嗎？」其他人紛紛附和：「頂上去」、「說不定小巨蛋有機會」、「想看+100」、「我也想看合體」、「體合體合體！最好同一款髮型！」