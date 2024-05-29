UberEats併foodpanda成外送巨獸！工會提7訴求：不排除蛋洗公平會

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外送工會的七大訴求如下：
外送員
1. 停權要透明：要求建立透明、公正的停權機制，確保外送員的工作權益不受侵害。
2. 報酬有保障：要求公開並明確報酬計算方式，且必須設置下限，保障外送員的收入穩定，並且要法治化。
3. 定型化契約：要求與外送平台業者訂定，定型化契約，避免資訊不對稱導致的不公平對待。
4. 全時段保險：要求平台為外送員提供全時段第三人責任險(包含財損與超額)以及意外險，保障外送員在工作期
間的安全。
店家
5. 抽成有上限：應設定合理的抽成上限，避免對店家收取過高的抽成，確保店家的利潤空間，維護餐飲業食安保
障。
消費者
6. 地圖式點餐：要求提供地圖式點餐功能，提高消費者點餐的便利性和精確度。
7. 要真人客服：要求設置真人客服服務，解決相關問題，提高服務質量
全國外送產業工會理事長陳昱安指出，依照資策會調查，台灣高達7成，近1500 萬人使用過外送服務，這其中包含了店家、外送員、消費者等等各種樣態的外送平台使用者。目前兩大平台市佔率高達九成，合併後已明確構成公交法定義獨佔行為。因此併購案影響的層面非常巨大，聯盟主張拒絕不當合併，壟斷產業，並共同提出7大基本訴求，在平台業者尚未落實及其法制化前，請公交會立即退回申請案，並立括擴大邀集利害關係人召開密集的公聽會仔細討論，於此同時要求勞動部及相關部會等主管機關應儘速跟上制定相關法律予以規範
全國外送產業工會顧問、前立法委員賴香伶表示，公平交易法明文規定，只要達到一定規模就必須向公平會申報並通過審查，這正是為了防止企業恣意擴張，形成市場壟斷。公平會在審理時，必須嚴格審酌是否真有整體經濟利益，以及對市場競爭造成的限制程度，呼籲公平會務必秉持專業、中立和公正的態度，切勿被企業的遊說或其他因素所影響,傾向任何一方，公平會必須勇於承擔起維護市場公平競爭的法定職責，嚴格約束大企業不當結合，並依法科處重罰。
臺中市外送平台服務產業工會理事蘇柏豪指出，外送產業是平台、外送員、餐廳、消費者四個點連成六條權利義務的關係線所組成，依照資策會調查更顯示全國三分之二國民被包含在內，外送產業年交易額更超過千億，甚至直逼1300億。不只公平會要審慎以對，新任賴清德政府更應該重視，統籌跨部會進行外送產業專法修法事宜，不能再以過去「法律千百條、要湊自己喬」的顢頇來應對未來越來越具控制力與壓榨性的外送平台，必須要有一套完整規範的專法來重塑外送產業。
桃園市網路平台外送員職業工會理事長石家穎喊話，公平會要重視工會的訴求，不要蠻幹要走正道，否者不排除號召外送員蛋洗公平會。