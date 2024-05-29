新竹2勇消殉職！民眾不捨想捐款 家屬婉拒：盼精神和勇氣永留存
新竹「晴空匯」大樓26日深夜發生火警，導致金山分隊消防員39歲李詠真、34歲周立鑫，返回火場疏散民眾時不幸殉職。據了解，2名勇消的告別式將在6月5日舉辦，事故發生後不少民眾致電消防局，希望能捐款以綿薄之力寬慰家屬，不過家屬均婉拒並低調回應「精神和勇氣將永遠留在大家的心中」。
記者孫唯容／綜合報導
26日晚間10點55分，新竹消防局獲報「晴空匯」大樓發生火警後，第一時間前往灌救，除疏散大部分住戶外，也派員到地下室管道間撲滅火源，期間李詠真、周立鑫2名勇消得知仍有民眾受困，再度進入樓層搜索。
不過，兩人疑似因氣瓶耗盡，凌晨12時15分左右，其他隊員就收到2人用無線電喊「Mayday」，不過兩人還來不及回報地點就失去聯絡，直到40分鐘後其他同仁才在倒臥在2、3樓樓梯間，送醫搶救仍回天乏術。
事故發生後，新竹市府與消防局全力協助家屬處理後事、撫卹事宜，市長高虹安則承諾將追晉2位殉職消防員為分隊長，並向中央申請褒揚令，同時也協助殉職勇消入祀忠烈祠。
據了解，消防局接獲數十通民眾的善心電話，希望願意捐款幫助家屬，不過家屬揭婉拒，低調感謝外界的愛心，希望2名勇消的精神和勇氣將永遠留在大家心中，盼大家能將愛心轉移到其他更需要的地方。