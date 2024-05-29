綠稱手機訊號能對比青鳥、小草群眾組成 蔣萬安：有違法疑慮
國民黨立委陳玉珍等藍委昨指控，民進黨透過手機訊號監控人民，民進黨則反擊，透過手機信號資料進行大數據分析，「是當前商業市場進行活動調查的基本方法」。對此，台北市長蔣萬安今（29）日說，台北市舉辦跨年活動、或者是台灣燈會，所掌握的、接收到的信令都是經過去識別化，但今天如果是有掌握到民眾社會行為、政治傾向，「我認為是很不應該，而且有違法疑慮。」
記者林怡昕／台北報導
王義川日前在節目上公開說，他們可以用手機訊號的定位，去分析出在立法院外頭的群眾年齡，與之前太陽花群眾有沒有重複等。
對此，蔣萬安今天上午出席中山區里長座談，對於王義川稱，用手機訊號定位可以分析青島東路的群眾年齡層，是否有違法？蔣萬安回應，昨天在議會備詢時，就有說過台北市舉辦跨年活動、或者是台灣燈會，所掌握的、接收到的信令都是經過去識別化，「所以只會有人數、人次這樣的數據，一定不會涉及到個資」。
蔣萬安也說，今天如果是有掌握到民眾社會行為、政治傾向，以及甚至經過比對還可以知道他參加過哪個活動，沒有參加過哪些活動，「我想這樣在民主國家都是違反人權、違反個資以及相關隱私，我認為是很不應該，而且有違法疑慮」。