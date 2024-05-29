40歲陳妍希素顏照瘋傳！他曝女神「私下真面目」： 沈佳宜回來了
40歲女星陳妍希以國片《那些年，我們一起追的女孩》的「沈佳宜」一角爆紅，被封為「國民初戀」、「馬尾女神」，但因為臉頰有嬰兒肥，經常被質疑變胖，外型變化受到高度關注，日前有一組照片在小紅書上瘋傳，是她練完瑜珈素顏的狼狽模樣，沒想到曝光後，卻有網友忍不住直呼：「沈佳宜回來了」，意外掀起熱議。
記者吳昕蓓／綜合報導
小紅書日前瘋傳一組照片，只見陳妍希在個人工作室練習瑜伽，身穿黑色長褲、運動內衣以及白色薄紗，展露出苗條零贅肉的好身材，其他和學員合照的照片中也能看到，陳妍希臉上胭脂未施，整張臉卻還是透亮到不行，絕佳狀況讓網友都忍不住讚嘆，她仍然像個少女，「沈佳宜回來了」、「仙女希」。
事實上，本月初也有網友在路上捕捉到野生陳妍希，拍下零修圖濾鏡的真實照片，明顯看出她的肌膚白皙，個子十分嬌小，整個人看起來很精緻，讓網友驚嘆：「她本人個子不高，皮膚超級好，臉很小。」也有網友發現，陳妍希肉嘟嘟的臉頰似乎有點下垂，因為明顯的嘴邊肉而略顯疲態，當時曾掀起討論。
陳妍希嫁給中國男星陳曉後，便將事業重心轉往當地，接拍了多部影視、節目，先前她在成都拍新劇《親愛的仇敵》，被路人捕捉到幕後畫面，可以看到她整個人相當纖瘦，不僅有尖下巴，還有明顯鎖骨和骨感身材，為她變胖的謠言平反，「陳妍希本人真的很瘦很漂亮，上鏡真的胖的不是一兩圈！」