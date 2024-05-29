NBA季後賽／Anthony Edwards砍29分！灰狼105:100獨行俠逼入第5戰

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此戰灰狼勝利的關鍵無疑就是Karl-Anthony Towns，Karl-Anthony Towns本場擺脫前場低迷表現，整場出戰30分鐘，13投9中、三分球5投4中，拿下25分5籃板，正負值為全場最高的+15。「蟻人」Anthony Edwards則是出戰40分鐘，全場25投11中，拿下29分10籃板9助攻的「準大三元表現」。
反觀獨行俠Luka Doncic雖拿下28分15籃板10助攻的大三元表現，但整場正負值為-13，Kyrie Irving本場則是遭到封鎖，全場只拿下16分4助攻2籃板的成績，本場雙星無緣帶領獨行俠在主場獲勝完成橫掃晉級冠軍戰的壯舉。
首節灰狼就展現不服輸的氣勢，在攻守兩端都比獨行俠來的優異，靠著「蟻人」Anthony Edwards單節6投4中砍進全隊最高的9分，率領球隊單節打出27:20攻勢。
進到次節灰狼一度將分差擴大到10分差，但獨行俠給予反擊，靠著Luka Doncic串連球隊，並在4分11秒時助攻Derrick Jones Jr.投進一顆追平比分的3分，獨行俠再次節打出29:22的攻勢，上半場結束雙方戰成49:49平手。
來到下半場Anthony Edwards進攻端陷入熄火，整節7投3中僅拿下6分，但灰狼仍靠著Karl-Anthony Towns單節4投4中攻下9分，率領球隊打出29:24的攻勢，幫助灰狼在第三節打完取得78:73領先獨行俠。
進到末節雙方分差始終不超過1至2波球權，但是獨行俠仍靠著PJ Washington在7分08秒時轟進一顆追平比分的三分球，戰成86:86平手，但隨後灰狼打出一波7:2攻勢拉開比分，將分差拉開至95:90。
比賽進入最後5分鐘，雙方在攻防兩端持續加壓，雙方有將近1分鐘比分都維持95:90，雖獨行俠在最後4分鐘打出7:5的攻勢，一度將分差縮小至97:100，但關鍵時刻Anthony Edwards與Karl-Anthony Towns接管比賽，始終無法讓獨行俠反超，終場就以105：100贏球。