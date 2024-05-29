Gino談K ONE合體「有機會」！鬆口：說不定可以 粉絲留言嗨翻
近期演藝圈掀起一股「回憶殺」，不僅台灣本土團體5566、Energy都在近年合體回歸歌壇，引起炫風，而曾經紅極一時的男團「K ONE」也是許多人期待合體的團體之一。對此，Gino（蔡東威）近日在社群平台上鬆口：「如果留言夠多說不定。」沒想到吸引大批粉絲湧入留言：「我想看合體。」
記者施以慧／綜合報導
Gino日前在社群上上傳受訪影片，被工作人員問到：「K ONE什麼時候要合體一下？」他先是笑稱：「為什麼覺得想要K ONE合體？看我一個人不夠嗎？」但也鬆口表示粉絲支持度也很重要：「那看大家留言啊，如果留言夠多，說不定可以合體啊。」後續還補上1句表示自己有點擔心要跳舞跳不動。
Gino坦言，表示不曉得有多少粉絲想看K ONE合體，但他認為時機點還沒到，「我覺得很多事情要成功，要天時地利人和。」後來也強調自己絕對不是排斥合體，「為什麼要排斥？我覺得很好啊，我本來就是K ONE團體出身的。」讓留言區粉絲暴動，紛紛敲碗：「敲碗合體唱跳《紫禁之巔》」、「要重現經典惹嗎」、「拜託快合體吧。」
其實過去「K ONE」也曾在台灣刮起一陣風潮，團隊總共有6人，除了Gino以外，另外5人則是達倫、立揚、Kido、JR，他們還曾為經典電視劇《紫禁之巔》，唱過劇中歌曲〈風雲變色〉、〈討好〉與〈背影〉等，這次Gino鬆口有機會回歸歌壇，讓不少粉絲都相當興奮，希望有朝一日能再次聽見偶像的歌聲。