王義川爆「手機定位監控」！媒體人批醜聞：賴清德下台都不為過
民進黨政策會執行長王義川日前在節目上公開說，可以用手機訊號的定位去分析出在立法院外頭的群眾年齡，遭質疑侵犯人民隱私。王義川回應，透過手機訊號取得人流特性分析，是目前商業市場進行活動調查的基本方法。資深媒體人黃揚明說，王義川的回應心虛了，這根本是政府的官方研析報告，手機定位資訊就是《個人資料保護法》規範的個資，政府無法律授權也不得要求業者提供，更遑論政黨了。
記者何哲欣／台北報導
黃揚明說，政府與電信業者合作的人流分析並無年齡等個資。此外，為何24日的集遊場合，27日就快速分析完畢？這表示此一分析是針對性的，電信業者的相關資料，任何民間市場分析業者都不可能取得，遑論民進黨中央黨部；若是政府機關取得再提供給民進黨，那就是違法！
黃揚明說，執政黨針對519民眾黨的集遊活動進行電信訊號定位分析參與者年齡，就是政治偵防，王義川如果說得這麼有自信，那就拿出完整報告內容，證明是民間市場業者的分析就好啊！
黃揚明也在網路直播節目《阿姊反抗軍》中說，如果是警政署長說明運用相關系統進行人口組成分析，這還說得過去，因為《集會遊行法》的主管機關就是警政署，但王義川憑什麼拿到這些資料？「這是一個非常大的政治、民主醜聞，只要真有其事，總統下台都不為過！」