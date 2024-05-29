開箱／SOGO大巨蛋「美食公園」明開幕！全台首間星胡同、開幕優惠

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明（30）日搶先開幕的9家餐廳，分別為西式料理「TOK盡興食光」、台式風格炸雞啤酒「週末炸雞漢堡俱樂部」、蔬食料理「PRESERVE」、鑄火料理餐酒「螢火部落」、早午餐酒館「Lit Lit」、全台獨家航空主題燒肉餐酒館「STAR HUTONG星胡同」、日式拉麵居酒屋「一風堂」、韓式餐酒館「紫木槿」，以及「掌門精釀啤酒餐廳」。
遠東SOGO董事長黃晴雯表示，由於SOGO大巨蛋半戶外型態，與過去傳統的百貨與購物中心大不同，跟如何跟緊鄰的公園、運動賽事分為互動，是餐廳特色以及裝潢的考量特點。
SOGO首次打造戶外美食餐廳，因此加入寵物友善規劃、進駐24小時餐廳等特色，希望為民眾帶來不同體驗。
🟡5月30開幕餐廳品牌
◾TOK 盡興食光：最懂歡聚的全日餐廳「TOK盡興食光」，獨特新亞洲風味料理搭配精選紅白酒、台灣在地精釀啤酒，盡興又隨興，就是聚會該有的模樣。
◾週末炸雞漢堡俱樂部：週末炸雞漢堡俱樂部，打造全新精品速食品牌，主打台辣極嫩脆雞與快樂炸雞堡經典組合，搭配啤酒或汽水，絕對是台北最快樂的炸雞天堂。
◾PRESERVE：每天提供各式各樣新鮮現烤的麵包及創新餐點，透過我們熱愛研發料理及對酪梨的熱情與創意，將保存自然、守護地球的理念融入在每道菜色中。
◾螢火部落：自然、露營和美食，融合原始和感性氛圍，以鑄火料理為招牌，運用露營常用的鑄鐵鍋，將新鮮的食材經由火爐的燻烤，呈現出令人垂涎的美味。
◾早午餐酒館Lit Lit：提供一個都市人解放的空間。以輕盈早午餐為前導，徜徉於輕酒精與無酒精的世界，賦予城市新鮮無負擔的選擇。
◾STAR HUTONG星胡同：全球首家航空主題之燒肉餐酒料理餐廳，概念源自星宇航空的五感機艙體驗，結合同燒肉的美味堅持和 VG TAIPEI 的創新思維，將燒肉與餐酒館完美融合，提供跨國界的主題套餐。
◾紫木槿：韓式酒館，餐點主要以韓國烤肉料理為主，加入多種特色韓食和原創韓式調酒，融合經典韓式風味。
◾一風堂：專為大巨蛋打造全台首家旗艦店，引進「Bar Ippudo」業態，除了招牌豚骨拉麵外，更推出多項特色料理及精緻酒水飲品。
◾掌門精釀啤酒餐廳：種類的異國料理和份量滿點的牛排等餐點，還有美味輕食與咖啡，在把酒言歡的同時，也能盡情享用美酒佳餚。
6月25日開幕品牌
◾武蔵野森珈琲Diner：日本和洋食，舒適座位伴隨柔和的大自然與輕鋼琴音樂，感受森林帶來的療癒感，品嚐武蔵野森珈琲的美食是我們想提供給顧客的。
◾SPORTS NATION：美式運動餐廳，完美連結球場到酒場，還端出爆汁系美式料理、低碳水餐點、百萬智慧自助取酒牆，全面制霸！
◾大巨星港式飲茶餐酒館（24小時營業）：港式料理餐酒，地道的港式餐飲結合以茶為基底的星空調酒，讓客人在繁忙⽣活節奏裡特意放慢時間，放鬆餐酒享受。
◾湊湊火鍋·茶憩：台式鍋物料理，集餐酒、聚會與歡唱包廂於一體，刷新火鍋店固有印象。提供以台式麻辣為首的多款有料鍋、台式手搖飲等聚會美食。
🟡SOGO大巨蛋「潮美食公園GOURMET PARK」開幕優惠
📍TOK盡興食光
時間：5月30至6月6日
開幕優惠：客家冠軍豬腳特價590元。
📍週末炸雞漢堡俱樂部
時間：5月30起至6月9日
開幕優惠：每天消費前100位送炸雞券&周末炸雞漢堡俱樂部限定紀念品。
📍PRESERVE
時間：5月30起開幕首兩週
開幕優惠：消費滿100元送任一口味現烤可頌（每人每次限送一份，每日限量50份送完為止）。
📍星胡同
時間：5月30至6月9日
開幕優惠：指定特餐贈神秘菜色一品。
📍紫木槿
時間：5月30至6月6日
開幕優惠：5/30當天全品項5折（僅供現場候位），5/31-6/6消費會員點數2倍送。
📍一風堂
時間：5月30至開幕第六週
開幕優惠：5/30當天凡點拉麵送小生啤一杯或100元以下無酒精飲料一杯；開幕首周消費滿1288元可抽獎，有機會獲得多款一風堂日本直送官方商品、大巨蛋店專屬VIP卡、多款商品兌換券等；開幕第二周可爾必思沙瓦買一送一；開幕第三至六周內用打卡送各式商品。
📍掌門精釀啤酒餐廳
時間：5月30至6月9日
開幕優惠：四款暢銷精釀啤酒第二杯半價，店內用餐滿500元贈指定酒款120ml一杯。