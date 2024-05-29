六月傳婚變：常為瑣事摩擦！李易秒回5個符號 夫妻關係真相大白
48歲金鐘視后六月（蔡君茹）今（29）日被週刊爆料和小7歲老公李易分居，13年婚姻岌岌可危。對於婚變傳言，六月一早在粉專發文，強調配偶欄的名字沒有改變，李易立刻留言力挺，還無奈表示：「我該說什麼呢？」
記者楊穎軒／綜合報導
六月說明家庭狀況，坦言結婚久了，夫妻難免有齟齬，「生活照舊，一切如往常一樣，小孩大了，開始有自己想約的局，爸爸媽媽也只能帶他們分開行動，老夫老妻，常常還是會為了瑣事『摩擦生熱』！感謝各大媒體的關心，配偶欄沒有變哦！」
貼文發布沒多久，李易在留言區放上4個舉起手臂打氣的符號、1個雙手合十的符號，回應老婆六月的發言，見到有網友點名：「被分居男不用講些什麼嗎？」李易親自回覆：「我該說什麼呢？」附上哭笑不得的表情符號，六月則連續寫下7個「哈」字。
六月澄清，與李易還同住一個屋簷下，只是最近真的比較忙，為滿足兒子、女兒各自的需求，夫妻倆必須分開行動，「雙寶爸媽應該很懂。」
網友留言：「喜歡看你們一家人，要永遠幸福」、「摩擦生熱又燃出熊熊愛火」、「（李易）回應就是最大的支持」、「過渡期，小孩還小一定是以小孩為重」、「結婚容易、生活不易、時間可以解決的、各自體會可以改變的」、「哈哈！哪對夫妻不是過著家人般的柴米油鹽生活呢？」