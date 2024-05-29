國會改革法案三讀 政院將提覆議！陳玉珍批：打從心裡踐踏立法院
立法院昨天三讀通過國會改革相關法案，行政院長卓榮泰直指，會將本次修正案移請立法院覆議，以忠實捍衛憲政程序。對此，國民黨立委陳玉珍今（29）日指出，行政院這樣的做法，代表就是不打算跟立法院和諧相處，他們不尊重立法院經過正當程序，以及多數表決出來的法律修法結果，「民進黨所掌控的行政院，打從心裡頭就打算要踐踏立法院」。
記者林怡昕／台北報導
立法院三讀通過國會改革相關法案，卓榮泰深夜在臉書發文直指，這次許多條文內容有侵害人民權益、違反權力分立，以及法律明確性原則等憲法爭議，雖然在目前國會生態下，行政院所提的覆議很有可能遭到立法院否決，但是行政院責無旁貸，仍會依憲法增修條文規定之程序，將本次修正案移請立法院覆議，以忠實捍衛憲政程序。
對此，陳玉珍今天受訪時指出，不管是行政院所提出的覆議，或是相關單位的法律釋憲，都是法律程序、人民意見的表達，包括場外公民意見的表達，國民黨都給予尊重，但是行政院這樣的做法，代表就是不打算跟立法院和諧相處，他們不尊重立法院經過正當程序，以及多數表決出來的法律修法結果。
「民進黨所掌控的行政院，打從心裡頭就打算要踐踏立法院」，陳玉珍轟，但是程序照走的還是照走，不容許政府機關用「鴨霸」的心態，覺得沒有照行政權做的事情就是不對的，也不允許民進黨認為，不是按照他們的方式修法就不叫民主，世界上沒有這種事情，國民黨會繼續往前推進，且行政院長卓榮泰感覺起來是比較平和的院長，應該尊重多數民意表決的結果。