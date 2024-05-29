孩子腸病毒父母不敢請家庭照顧假 盧秀燕籲立院修法：至少要有薪
前陣子腸病毒猖獗達近10年新高，即使勞動部公開呼籲，很多父母仍不敢請家庭照顧假。台中市長盧秀燕今天呼籲，立法院應重視理想與現實的差距，先讓家庭照顧假從現今的「一年7天無薪事假」，升級成有薪假，其他複雜細節再慢慢討論，「先求有，再求好」。
記者顏幸如／台中報導
5月初腸病毒肆虐達10年來同期新高，即使教育部呼籲落實生病不上學、勞動部提醒勞工一年有7天的家庭照顧假，雇主不可拒絕，也不可視為缺勤，甚至影響考績、全勤獎金等不利待遇，很多家長還是不敢請假照顧小孩。民進黨台中市議員施志昌、國民黨市議員吳瓊華今（29）日為家庭照顧假爭議先後提出質詢。
市長盧秀燕表示，中央政府鼓勵大家重視家庭價值、家人照顧，同時也重視勞動參與力，《性別平等法》施行後，終於有家庭照顧假，卻被定義為事假，她問「什麼叫事假？就是『你家的事』，要請假就沒有薪水可領，生計首先受影響，其他的更甭談了。」
盧秀燕認為，要落實家庭照顧假，就要給薪水，其次是「7天夠嗎？家庭照顧的定義是什麼？帶家人出去玩算不算？」她指出光是「家人生病」的定義就很複雜，加上企業反彈很大，都是《性別平等法》實施以來，家庭照顧假無法真正落實的原因。
盧秀燕說，自己從大學畢業那天起一直在職場工作，身為職業婦女，對工作與家庭間的左支右絀，點滴在心頭，因此非常讚成家庭照顧假應該修法，但背景原因很複雜，在獲得最大共識之前，建議先求有再求好，她呼籲立法院重視民眾心聲，「先變成一個有薪假，是有必要的」。