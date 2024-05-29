33歲男列點徵友被痛批「媽寶」！大馬華裔男徵婚啟事引熱議

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男子表示，自己是家裡的獨生子，從小母親非常疼他，所以希望以後結婚買房子，可以把母親接過來同住。貼文內容更不斷提及媽媽，例如媽媽說女孩子最好談戀愛不要超過兩年就可以快點結婚，因為女孩子到了一定年齡就該結婚生孩子。男子也表示結婚後也要太太快點給他生個孩子，因為母親著急抱孫子。
除此之外，他還說希望婚後太太最好不要出去工作或者頻繁外出，因為他的母親要求他的太太要在家照顧她和孩子。接著他提及，希望女朋友或太太可以乖乖在家做家事、煮飯和每天等他回家，而且最好不要約束他的私生活。
他列出的條件還有希望另一半最好不要有工作，性格要溫柔、善良、孝順媽媽，任何宗教都可接受，年紀要比他小，不需要有收入，也不能接受出差。
最後男生附上自己的條件，稱自己身高172公分、體重62公斤、月收入3000令吉（約新台幣2萬元），是一名佛教徒，愛好是吃喝玩樂。
這則貼文引發廣大的迴響，有網友認為此名男子薪水只有約2萬台幣，還要求老婆不要有工作，那全家是不是都要一起喝西北風；還有網友笑稱男子似乎找錯平台，這些條件應該不是找女友，而是要找女傭；也有網友說努力拉拔女兒長大，還要擔憂她遇到恐怖的男生被糟蹋；許多網友認為男子過於天馬行空，在現代社會恐怕行不通，有可能要單身一輩子。