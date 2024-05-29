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33歲男列點徵友被痛批「媽寶」！大馬華裔男徵婚啟事引熱議

▲33歲華裔男子近期在網上列出徵友條件，遭網友狠批「媽寶」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲33歲華裔男子近期在網上列出徵友條件，遭網友狠批「媽寶」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

國際中心賴正琳／綜合報導

33歲華裔男子近期在網上列出徵友條件，由於內容過於誇張，遭網友狠批「媽寶」，更勸他不要找女友了，找一名保姆比較實際。而這則貼文在26日發佈後已引起超過2500次的轉發和逾4000則留言，在網路上造成轟動。

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綜合馬來西亞媒體報導，一名住在馬來西亞從事資訊科技工作的33歲華裔男子，在交友平台「尋友館Meet & Match」的Facebook粉絲團列出交友清單，內容包括另一半無需工作，只需要在家照顧他母親和做家務即可的要求。

男子表示，自己是家裡的獨生子，從小母親非常疼他，所以希望以後結婚買房子，可以把母親接過來同住。貼文內容更不斷提及媽媽，例如媽媽說女孩子最好談戀愛不要超過兩年就可以快點結婚，因為女孩子到了一定年齡就該結婚生孩子。男子也表示結婚後也要太太快點給他生個孩子，因為母親著急抱孫子。

除此之外，他還說希望婚後太太最好不要出去工作或者頻繁外出，因為他的母親要求他的太太要在家照顧她和孩子。接著他提及，希望女朋友或太太可以乖乖在家做家事、煮飯和每天等他回家，而且最好不要約束他的私生活。

他列出的條件還有希望另一半最好不要有工作，性格要溫柔、善良、孝順媽媽，任何宗教都可接受，年紀要比他小，不需要有收入，也不能接受出差。

最後男生附上自己的條件，稱自己身高172公分、體重62公斤、月收入3000令吉（約新台幣2萬元），是一名佛教徒，愛好是吃喝玩樂。

這則貼文引發廣大的迴響，有網友認為此名男子薪水只有約2萬台幣，還要求老婆不要有工作，那全家是不是都要一起喝西北風；還有網友笑稱男子似乎找錯平台，這些條件應該不是找女友，而是要找女傭；也有網友說努力拉拔女兒長大，還要擔憂她遇到恐怖的男生被糟蹋；許多網友認為男子過於天馬行空，在現代社會恐怕行不通，有可能要單身一輩子。

▲33歲華裔男子近期在網上列出徵友條件，遭網友狠批「媽寶」。（圖／翻攝自臉書）
▲33歲華裔男子的徵友要求和自身條件引發熱議。（圖／翻攝自臉書）

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