電子權值股賣壓出籠　台股衝高拉回、午盤跌逾150點

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今日賣壓重心在於電子權值股，權值三雄全數走低，權王台積電午盤賣壓加大，下跌6元或0.69%，來到859元；鴻海午盤下跌4元或2.16%，來到181.5元；聯發科下跌20元或1.53%，來到1290元。
其他電子權值股也跟著走低，宏碁下跌逾3%，緯創下跌逾2%，友達、聯強、台灣大、仁寶、台達電、光寶科等等下跌逾1%。
不過還是有電子股走高，首先就是續強的機器人概念股，越鄰近COMPUTEX股價走勢越強勁，市場關注科技廠大佬會釋出什麼消息，大拓-KY、羅昇、凌巨、輔信、泓格亮燈漲停，欣技大漲逾9%逼近漲停，昆盈上漲逾6%。
此外，散熱模組今日也有表現，AI爆炸性成長，推高資料中心的能源需求，也為伺服器冷卻系統業者創造機會，力致亮燈漲停來到207元，協禧上漲逾7%，健策上漲逾5%，雙鴻、泰碩上漲3%-4%。
而光學鏡頭股今日也出面撐盤，由高階手機訂單衝高，光學鏡頭產值於去年由黑翻紅，經濟部統計處指出，我國光學鏡頭產值終止連3年下滑，從去年第四季轉呈正成長，並且帶動今年第一季延續雙位數的正成長態勢、年增19.1%，今年需求可望持續擴大，前景樂觀。今國光亮燈漲停來到34.7元，先進光上漲逾6%，玉晶光上漲逾4%，大立光上漲逾3%。
非電族群由航運股領軍，長榮、萬海在股東會上均認為，第三季將迎來最強旺季，缺船缺櫃問題恐愈來愈嚴重。貨攬業者傳出，6月初的艙位市場已搶成一團，運價已經重返疫情期間的高點，旺季附加費（PSS）也提前在6月開始開徵，因此激勵航運股抗跌，中櫃亮燈漲停來到42.05元，新興上漲逾4%，益航上漲逾1%。