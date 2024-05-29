史無前例！以色列國會將表決草案 UN機構或被列為「恐怖組織」
以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）自去年10月爆發衝突後，由於以色列持續轟炸加薩地區，加上空襲湧入大量難民的邊境城市拉法，已在國際社會掀起眾多反彈聲浪，挨批無視加薩人道危機，也讓盟友美國的立場十分尷尬。然而，有外媒報導出，以色列國會（Knesset）正在審議一項極具爭議性的法案，旨在徹底切斷以色列與聯合國「近東巴勒斯坦難民救濟和工程處」（UNRWA）的聯繫，欲將該人道援助機構定性為「恐怖組織」，可謂史無前例。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《耶路撒冷郵報》報導，這項立法的推動之際，國際法院和國際社會正陸續指責以色列，沒有先充分確保加薩地區的人道援助、保障加薩平民安全，以色列則反過來質疑UNRWA有超過百名員工，實際上都與哈馬斯有聯繫，聲稱發現哈馬斯將部分武器儲存在UNRWA位於加薩的設施。
公開資料顯示，UNRWA成立於1949年，是中東地區最重要的國際援助機構之一，為敘利亞、黎巴嫩、約旦、加薩等地，上百萬難民和巴勒斯坦人提供過服務。以色列右翼政客長期希望關閉UNRWA，而與哈馬斯的衝突爆發無疑加強這一點，並宣稱美國、德國、加拿大、澳洲、義大利、英國、芬蘭和羅馬尼亞等國，也都已停止向UNRWA提供資金。
《中東觀察》則指出，由於以色列未能提供相關指控的明確證據，大多數西方國家已恢復了對UNRWA的資助。UNRWA的加薩媒體顧問哈斯納（Adnan Abu Hasna）直言，任何國家都不該將聯合國主要機構宣布為恐怖組織，此舉相當危險，UNRWA是依據聯合國大會決定設立的，在教育、衛生、救濟和就業等領域，關心巴勒斯坦人民事務，批評以色列國會的這項法案，只會讓局勢前所未有的升級。
目前，多個國際人權組織及國家政府，都已對此表達關切，呼籲以色列保持克制，因為人道援助不應成為政治博弈的犧牲品。