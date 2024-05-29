芭樂蘋果各有寓意！議員質詢送禮籃 盧秀燕為下屬抱屈要換水果
台中市議員何文海批評市府文山焚化爐新建工程一再延宕，肇因盧市府捨棄林佳龍時期的設計重新規劃招標，拿了一籃芭樂送給環保局長陳宏益，諷刺陳宏益開芭樂票。台中市長盧秀燕為下屬抱屈，不滿「沒做事的沒事，要做的人就要被罵、被送芭樂」，強調若自己卸任前焚化爐還沒動工，再送芭樂也不遲，要不就「改送蘋果平安順利啦」！
記者顏幸如／台中報導
台中市文山焚化爐已經使用30年，前市長林佳龍時提出更新計劃，民進黨市議員何文海批評，盧秀燕上任時宣佈要蓋新的焚化爐、今年要啟用，5年多過去連個招商公告都沒有，行政效率在哪裡？
環保局長陳宏益表示，新的焚化爐要跟上時代，因此今年4月去新加坡考察、年底要上網招商，焚化量900噸、經費約80幾億。
何文海指經費從最初的40億越來越多，等焚化爐真的可以動工，盧團隊都不知到哪兒去了。他批評陳宏益開了太多芭樂票，和市議員李天生拎著一籃芭樂，要送給陳宏益。
盧秀燕主動為陳宏益叫屈，表示前面的市長只說要改善，是她負責任調度垃圾、決定蓋新爐，但「沒做沒事，要做的人就要被罵、要被送芭樂」，對陳宏益不公平，若真要送芭樂「等我卸任時真的沒做，再送也不遲」。
李天生則回「那明天送蘋果好不好？送蘋果大多是看病人，這樣有比較好嗎？」盧秀燕秒回「蘋果好哇！送蘋果平平安安、平安順利啦謝謝！」