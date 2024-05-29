杜娃黎波要來了！11月20日站上樂天桃園棒球場開唱 搶票資訊公開
28歲英國流行天后杜娃黎波（Dua Lipa）曾經拿下3座葛萊美獎、7座全英音樂獎，IG追蹤數高達8825萬，娛樂公司理想國今（29）日宣布，杜娃黎波全新世界巡迴演唱會「Dua Lipa - Radical Optimism Tour」亞洲場次，11月20日將前進樂天桃園棒球場開唱。
記者楊穎軒／綜合報導
杜娃黎波亞洲巡迴場次，從新加坡開跑，一路唱至雅加達、馬尼拉、東京、台北、吉隆坡、曼谷和首爾，而台北場次一公開，不少歌迷相當興奮，摩拳擦掌準備搶票。主辦單位理想國公布售票資訊，6月11日上午11點整至11點59分開放理想國會員購票，6月12日上午11點整於在拓元售票系統全面開賣。
出道10年的杜娃黎波，擁有超過420億次數位串流收聽天量，在2021年靠著專輯《Future Nostalgia》勇奪葛萊美獎，近期憑藉人氣賣座鉅片《芭比》高歌電影主題曲〈Dance The Night〉入圍金球獎，成功奠定當今樂壇天后地位，而《Future Nostalgia》改寫告示牌專輯榜，成為在前10名停留最久的女歌手，洗腦單曲〈Levitating〉贏得鑽石認證及告示牌年終冠軍曲。