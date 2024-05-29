快訊／「上班不要看」拋震撼彈！超高人氣成員關關、蔡哥宣告畢業

杜娃黎波要來了！11月20日站上樂天桃園棒球場開唱　搶票資訊公開

▲杜娃黎宣布再度來台開唱，詳細搶票資訊曝光。（圖／華納音樂提供）
▲杜娃黎宣布再度來台開唱，詳細搶票資訊曝光。（圖／華納音樂提供）

記者楊穎軒／綜合報導

28歲英國流行天后杜娃黎波（Dua Lipa）曾經拿下3座葛萊美獎、7座全英音樂獎，IG追蹤數高達8825萬，娛樂公司理想國今（29）日宣布，杜娃黎波全新世界巡迴演唱會「Dua Lipa - Radical Optimism Tour」亞洲場次，11月20日將前進樂天桃園棒球場開唱。

我是廣告 請繼續往下閱讀
杜娃黎波亞洲巡迴場次，從新加坡開跑，一路唱至雅加達、馬尼拉、東京、台北、吉隆坡、曼谷和首爾，而台北場次一公開，不少歌迷相當興奮，摩拳擦掌準備搶票。主辦單位理想國公布售票資訊，6月11日上午11點整至11點59分開放理想國會員購票，6月12日上午11點整於在拓元售票系統全面開賣。

出道10年的杜娃黎波，擁有超過420億次數位串流收聽天量，在2021年靠著專輯《Future Nostalgia》勇奪葛萊美獎，近期憑藉人氣賣座鉅片《芭比》高歌電影主題曲〈Dance The Night〉入圍金球獎，成功奠定當今樂壇天后地位，而《Future Nostalgia》改寫告示牌專輯榜，成為在前10名停留最久的女歌手，洗腦單曲〈Levitating〉贏得鑽石認證及告示牌年終冠軍曲。

▲杜娃黎波拿走「最佳流行演唱專輯」獎。（圖／美聯社）
▲杜娃黎波2021年以專輯《Future Nostalgia》拿走葛萊美「最佳流行演唱專輯獎」。（圖／美聯社）

▲杜娃黎波2021年以專輯《Future Nostalgia》拿走葛萊美「最佳流行演唱專輯獎」。（圖／Dua Lipa臉書）
▲▼據傳，杜娃黎波身價高達28億元新台幣，傲視其他西洋女歌手。（圖／Dua Lipa臉書）
▲▼據傳，杜娃黎波身價高達28億元新台幣，傲視其他西洋女歌手。（圖／Dua Lipa臉書）

周杰倫爆8月登大巨蛋開唱！體育局長曝「計畫進度」杰威爾回應了

梁詠琪攻蛋還不夠「把台北當灶咖」！7月登台再開唱　門票今開賣

女團XG人氣急速竄升！7月13日來台開唱　價位、搶票時間一次看

慈妹啦啦隊服太勾人！連籃籃都眼冒愛心　本人自爆：胖了2公斤

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生