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長榮航看好今年表現持續成長　每股只配發1.8元、董座回應了

▲長榮航今（29）日舉行股東會，董事長林寶水表示，去年長榮航營運不管是在貨、客運各方面都受惠於大環境的恢復，帶動營業表現上有比較好的成績。（圖／長榮航空提供）
▲長榮航今（29）日舉行股東會，董事長林寶水表示，去年長榮航營運不管是在貨、客運各方面都受惠於大環境的恢復，帶動營業表現上有比較好的成績。（圖／長榮航空提供）

記者陳郁柔／台北報導

航空雙雄之一的長榮航今（29）日舉行股東會，董事長林寶水表示，去年長榮航營運不管是在貨、客運各方面都受惠於大環境的恢復，帶動營業表現上有比較好的成績，今年依整個景氣狀況，在旅遊、貨運上都有繼續再成長的空間。

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長榮航空累計全年合併營收達新台幣2003.56億元，首度站上2000億元大關，較去年同期成長45.11%。針對營運情形，總經理孫嘉明表示，去年台灣航空產業擺脫陰霾迎來復甦榮景，機位供不應求，帶動長榮航客運營收增長，而貨運則是因應市場需求、彈性調整運價；全年載客來到1127萬人次、年增約411%，客運承載率則來到83.1%。

孫嘉明進一步說明，今年貨運需求狀況良好，以往4、5月是淡季，不過今年4、5月表現還不錯，主要原因是市場需求暢旺，來自電商、AI伺服器、汽車零組件等。整體來說，今年貨運需求暢旺，通常下半年比上半年還旺，而今年上半年也出現淡季不淡。在客運部分，多家航空公司陸續增加北美航點，今年因成本墊高，所以很難有殺價情形發生，針對第二、三季機票訂位狀況，孫嘉明表示，訂位狀況還不錯，看起來都是成長。

對於今年的表現，長榮航空預估、客運年預估載客1290萬人次、年增14.5%。國際航空運輸協會（IATA）預測2024年全球航空產業旅客人數將達47億人次，創下歷史新高。貨運方面，2024年預估載貨76.3萬噸、年增8.8%。國際航空運輸協會（IATA）預測2024年航空貨運量將達到6100萬噸、年增5%。

董事長林寶水指出，長榮航空今年營運策略有三大方針，一、強化樞紐轉運，優化航網效益；二、彈性機隊調度，提升使用率；三、全球客服升級，品牌經營進化。將積極開拓客貨運新市場及加密潛力航點，深化星盟及盟航合作，拓展客貨運網路效益。長榮航空全力朝著年年有盈餘，都能穩定配股給股東方向挺進。

而在股東會中，有小股東提問為何現金股利每股只配發1.8元，董事長林寶水也親自出面回應，他表示，持續為股東給出更好的現金股利，是經營團隊要努力的方向。

而針對機票價格最近有下跌情況的疑問，林寶水回應，市場競爭激烈機票價格在淡、旺季時波動加大是正常情況，航空業有淡、旺季，在淡季機票價格會略為下滑，這是市場正常變化。

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