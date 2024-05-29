台鋼女神安芝儇台灣新家突擊！自爆有「枕邊人」：以後會分房睡
台鋼雄鷹韓籍女神安芝儇日前宣布要搬來台灣定居，昨（28）日晚間，Wing Stas官方頻道《Wing Stars Official Channel》也釋出安芝儇的新家開箱影片，安芝儇在影片中透露自己想定居台灣的原因，同時還自爆自己有「枕邊人」，並透露之後會與枕邊人分房睡，不少粉絲看到影片後都十分歡迎她搬來台灣。
記者張一笙／綜合報導
安芝儇5月中宣布要搬來台灣，她也在影片中說出想定居台灣的原因：「搬來台灣才能更專注在台灣的工作，還有每次比賽結束隔天又要趕回韓國，身體也有點累，所以想多花點時間待在台灣、專注在球場，於是就搬過來了！」
安芝儇也在影片中透露其實她目前有「枕邊人」，原來是和她一同從韓國來台灣的「Mingo」朴旻曙，安芝儇透露：「現在之所以會跟Mingo一起睡，是因為之前來台灣時，都跟Mingo睡同一間房間。」她認為到新家後就馬上分開，感覺怪怪的，因此暫用同一間房間。
安芝儇也開箱自家格局，是一間3房2廳格局的公寓，並且她與翻譯兼經紀人Sharon及Mingo 3人同住，同時開箱她的閨房。只見安芝儇的房間陳設簡單，除了一張床以外，旁邊只有一個衣櫃與書桌，十分簡單雅緻。
最近十分火熱的安芝儇，其實在2017年就受邀來台參加Lamigo桃猿（現：樂天桃猿）的《辣年糕趴》，並在台灣累積了一批忠實粉絲，在韓國也因為超高顏值及性感火辣的身材，擁有超高人氣，去年安芝儇短暫休息1年，在台鋼雄鷹的邀請下加盟台鋼雄鷹啦啦隊，成為Wing Stars第一名成員，如今安芝儇選擇定居台灣，也讓不少她的台灣粉絲們都十分激動與興奮。