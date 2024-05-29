大巨蛋遠東Garden City D區餐廳登場 黃晴雯：一年創8億營收
遠東Garden City購物中心將於5月30日開幕，商場面積3.6萬坪，是台北市最大的購物商場，屆時可結合文創、各項國際運動賽事與表演活動。遠東SOGO百貨董事長黃晴雯今（29）日表示，率先跟大家見面的是D區，共有14家異國主題餐廳，初期先開9家，14家餐廳共1400個座位，一年將創造8億元營收。業者也預告這僅是「前菜」，真正的好料「大菜」將在明年跟大家見面。
記者許家禎／台北報導
遠東SOGO百貨董事長黃晴雯指出，大巨蛋遠東Garden City購物中心D區餐廳將於明日開幕，共14家餐廳，會先開9家，有1家全球概念店、5家全台首店、3家百貨首店、1家台北首店，這其中也包括4家寵物餐廳。她強調這裡是台北市蛋黃中的蛋黃，更有別於一般的百貨商場與購物中心，且店面圍繞大巨蛋，擁有半戶外空間，因此招商部分特別用心。
黃晴雯指出，遠東Garden City購物中心是遠東集團City系列又一力作，由於大巨蛋的位置與定位特別，因此商場規畫有別於過去招商的內容，Garden City這名字也是集團董事長徐旭東先生親自命名，就是希望打造全客層、高端到親民、白天到夜晚全方位滿足不同消費者的地方，整個商場分為A、B、C、D四大區域。
她表示，本周末就是味全龍對上兄弟象，年底還有大聯盟等級的賽事登場，每場賽事都有3.8萬人到4萬人潮，相信將對商場營運很有助益，但她也強調Garden City不只是服務看運動表演賽事的消費者，全客層、全方位仍是他們的營運重點，看好Garden City串連大巨蛋、國父紀念館、台北東區與信義區夜經濟等人潮。
黃晴雯表示，推出寵物餐廳、24小時營業的餐廳，以及開在一樓半戶外的都是公司首次嘗試，也是百貨零售營運管理全面升級的地方。她透露，Garden City D區率先跟大家見面，走的是自然健康與消費不衝突，還能賞心悅目。至於Ｂ區商場則較精緻與高端，另外Ｃ區地下街經營也受到關注，她表示台灣民眾對地下街消費比較不熟悉，因此經營起來相對較有挑戰性，但招商團隊對此仍有信心。