六月與李易結婚13年遭爆「分居」！金錢、教育觀落差大常產生摩擦
藝人六月與李易結婚近13年，期間曾多次傳出兩人離婚的傳言，沒想到如今竟傳出兩人似乎已經分居的消息，而六月也坦言「現在是各過各的」，夫妻關係變得冷淡，互動彷彿就像室友一般。其實，過去李易跟六月結婚9個月時就曾傳出分居的消息，後來每隔3年就傳出離婚傳聞，兩人在價值觀上，不管是對金錢還是對小孩的教育方式，都非常不一樣，時常因為瑣事產生摩擦。
記者洪生儒／綜合報導
根據《鏡週刊》報導，在兩人剛結婚時，李易因公子哥的個性，對金錢較不看重，沒有存錢養家的概念，而六月則是因爲從小家境不好，很早就出社會工作，所以知道要理財、置產，平常也過得很節儉，小孩的玩具、衣服大多是撿身邊好朋友二手的來用。後來，在教會牧師居中諮商協助下，李易漸漸有肩膀扛起該負的責任，但生了一對兒女後，夫妻倆又因孩子教育問題經常吵架，李易的教育方式較偏向軍事教育，希望孩子乖乖聽話，而六月則是願意忍耐，也懂得順著孩子的毛摸，減少親子之間的衝突。
據了解，六月跟李易在近半年來已經很少一起同進同出，外界也懷疑兩人已分居。六月則回應表示：「李易有租一個工作室，有時跟朋友聚會太晚，就會睡在工作室。」對於離婚傳言四起，六月也習慣從結婚以來，每隔幾年就會被傳離婚的事情，並「否認已簽字離婚」，但又透露目前她與李易是「各過各的」，因為雙方工作忙碌，所以變得很少一起出遊，也因此減少了夫妻之間的摩擦。