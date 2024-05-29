北市衛生局抽驗市面粿仔條、河粉等米濕製品！檢驗邦克列酸結果曝
台北市信義區寶林茶室，今（2024）年3月下旬爆發「邦克列酸」食物中毒事件，造成4人死亡，為保護消費者「食的安全」，北市衛生局至傳統市場、麵攤、餐飲業及雜貨行等地點，抽驗米苔目、粿仔條及河粉等米濕製品，共計抽驗15件產品檢驗邦克列酸，檢驗結果均未檢出。
記者林莞茜／綜合報導
北市衛生局指出，「邦克列酸（Bongkrekic Acid）」是一種罕見毒素，由唐菖蒲柏克氏菌產生。該菌易在富含脂肪酸的食物中繁殖，另於攝氏溫度22至33度和中性pH值的環境中，會迅速增殖，產生大量的邦克列酸。人類可能因為食用受邦克列酸汙染之食物導致中毒。邦克列酸主要影響肝臟、腎臟和腦部，主要症狀為全身無力、頭暈、嗜睡、腹痛、嘔吐等，嚴重時可能在症狀出現後1-20小時死亡。
北市衛生局提醒，邦克列酸不會因洗滌或烹飪而被破壞，因此預防是關鍵。產生邦克列酸的唐菖蒲伯克氏菌，必須在中性、低鹽、溫暖且潮濕等特定條件下，才會孳生並產生毒素。因此低溫、短期保存及酸性環境可有效抑制生長。
北市衛生局也強調，請民眾不要食用長期存放於不當環境的澱粉發酵食品。購買濕的河粉、米粉、粿條和涼皮等，要注意保存期限及商家的儲存環境。如果超過有效日期絕不再食用。烹調前再次檢視外觀，有無發霉或色澤改變等。若疑似食用含邦克列酸食品，建議應保留剩餘食品，儘速就醫。