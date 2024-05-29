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今永昇太超有禮貌！向主審敬禮引發熱議　大谷翔平也曾讓外媒訝異

▲芝加哥小熊日籍左投今永昇太，向裁判拿球時敬禮的動作引起外媒關注，球迷更讚美他實在太有禮貌。（圖／美聯社／達志影像）
▲芝加哥小熊日籍左投今永昇太，向裁判拿球時敬禮的動作引起外媒關注，球迷更讚美他實在太有禮貌。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

今永昇太超有禮貌！效力芝加哥小熊的今永昇太堪稱本季最讓人驚豔的日籍投手，開季至今先發9場拿下5勝，更繳出0.84的超狂防禦率。日前在比賽中向主審拿球時，習慣性的敬禮小動作，被大聯盟官方社群媒體分享並獲得不少讚美，今永昇太在接受節目採訪時被問及此事，則表示這是從開始打球就養成的習慣。值得一提的是，另一位日籍球星大谷翔平，過去也曾多次在球場上展現嚴謹的日式禮儀，讓外媒嘖嘖稱奇

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早養成敬禮習慣　想脫帽怕超時

在美國一檔名為《The Pat McAfee Show》的節目中，主持人詢問了今永昇太，為何每次拿到新球，都要擺出向主審敬禮的動作。這是從所帶來習慣嗎？還是因為不喜歡和裁判交談才這樣做。

今永昇太透過翻譯表示，這是展現對主審尊敬的動作，因為在日本打球，有向裁判脫帽致敬的傳統，所以這是他開始打球就養成的習慣，也並沒有討厭主審。有趣的是，今永昇太自己也透露，其實更想要脫帽致敬，做出更完整的敬禮動作，但因為擔心投球超時，所以只好改用摸帽沿致意

今永昇太本季與芝加哥小熊簽下了4年5300萬美元（約合17.1億元新台幣），身手卻超乎外界預期，總共先發出賽9場，拿下5勝0敗，防禦率僅0.84，打破Fernando Valenzuela 保持的大聯盟紀錄0.91，成為生涯前9場先發防禦率最低的投手。

大谷展現日式禮儀　外媒好訝異

不僅是今永昇太，效力洛杉磯道奇隊的大谷翔平自2018年來到美國大聯盟後，除了展現驚人的球技之外，他在球場上展現的日式禮儀，也多次成為媒體關注的焦點。

網路上有片段發現，大谷翔平從上場打擊、上壘、回到板凳席，這幾個動作之間，就分別向板凳席、對方捕手、主審、球僮、對方一壘手以及一壘審共6人點頭致意，展現超有禮貌的一面

甚至，在為洛杉磯天使效力期間，也曾在投球時撿到一壘側的滾地球，沒有直接觸殺跑者，而是舉雙手指引他離開，外加點頭示意，在當時引起外界熱烈討論，外媒也對於日式禮儀感到驚訝



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