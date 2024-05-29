立院三讀通過國會改革案 美學者憂「倉促立法」讓北京成為贏家
立法院昨（28）三讀通過《立法院職權行使法》及《刑法》等修正草案，修法爭議引發大批抗議民眾集結院外，同時也吸引外媒和國際學者關注報導。有專家認為，在上週中國才對台灣進行圍島軍演，立院應優先關注國防政策，也有學者分析法案存在過於倉促的「致命缺陷」，導致北京可能成為倉促通過新法的贏家。
國際中心楊智傑／綜合報導
立法院在野黨聯合推動國會改革法案，包含外媒與國際智庫的專家學者紛紛對此進行分析。美國智庫「國際共和研究所」（International Republican Institute）主席垂寧（Daniel Twining）與該智庫東亞暨太平洋研究主任金恩（Adam King）26日也在外交家雜誌（The Diplomat）撰文表示此法案倉促通過之下，可能留下致命漏洞，讓少數親中派立委，能夠審查公民團體的內部資料，特別是監督中共官方宣傳和假訊息的社團，這可能導致台灣民主韌性的核心，也就是基本人權出現寒蟬效應。
專文指出，推動修法的整體用意是好的，然而在提案內容、修法速度方面確有明顯缺點，一是此事並沒有急迫到需強用表決通過、快速修法，二是內容不夠明確，例如條文用字不明確、認定官員或公務員藐視國會的門檻太低，這將助長社會不信任，導致台灣民主倒退、構成國安威脅，恐使北京成為「倉促通過新法的贏家」。
《日經亞洲》也報導，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）研究員簡以榮（Ivan Kanapathy）認為台灣民眾面臨的是「關乎生存的外部威脅」，國內反對黨應更優先關注的是國防政策，尤其是共軍上周才針對台灣進行大規模圍島軍演，並稱這是對賴清德總統就職演說的「懲罰」，儘管賴清德依循的正是前總統蔡英文的路線，包括維護台灣主權和自決權、不會正式宣布獨立，並向北京遞出橄欖枝。