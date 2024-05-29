AV導演說話了「陳沂不會下海」　圤智雨曝真相：只會開黃腔消費人

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圤智雨：陳沂不會下海 批她只會開黃腔
對此，圤智雨在臉書發文表態，指出陳沂根本不可能拍AV，「她是一個要臉的人，所以不可能不顧及父母的面子，尤其家長裡面有人是政治人物的狀況之下，更不可能。」指出陳沂的預告裡面從沒露點，只是用話術來讓大家覺得她會下海，就如酒店小姐一樣，也是有分禮服店制服店，而陳沂選擇的就是不露點的類型，「就算有露點也是其他女生，一定不是她，她頂多只會在節目裡面大開黃腔。」
點名仇人炒熱氣氛 消費別人達成效益
圤智雨還坦言，表示陳沂點名過往仇人，只是為了博取關注，「就是為了要炒熱氣氛，她點名的那些大牌都不會理她，而且最主要還有另外1個點，SWAG從上次把那個女軍官找來到現在，好像也沒拍A片啊。」並要求社會大眾關注陳沂說過的話，「請注意陳沂講過的話，從來都沒有說她要當女優，更沒有說要露點。」
陳沂熱度如何下降 點閱率是重點
最後圤智雨還點出如何讓陳沂熱度下降的方法，他坦言：「如果你很討厭看到陳沂，那我告訴你們各位，請去新聞台網站或社群抗議跟檢舉。」點出媒體依照流量發新聞，一旦失去熱度，陳沂就會慢慢離開娛樂版面。而圤智雨的這篇文章，僅僅發出30分鐘，曾遭陳沂點名邀請的雪碧就立馬轉發，還表態：「好方法快來學。」