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不要再叫「啦啦隊Irene」！趙娟週親姐竟是空服員　姐妹合照曝光

▲韓籍啦啦隊女神趙娟週近日受訪時，透露自己會加入Pilot Crew的原因，跟空服員姐姐有關，另外她也希望球迷跟粉絲們不要再叫她「啦啦隊Irene」。（圖／記者陳云茹攝）
▲韓籍啦啦隊女神趙娟週近日受訪時，透露自己會加入Pilot Crew的原因，跟空服員姐姐有關，另外她也希望球迷跟粉絲們不要再叫她「啦啦隊Irene」。（圖／記者陳云茹攝）

記者張一笙／綜合報導

在IG上有超過19.4萬追蹤的韓籍啦啦隊女神趙娟週（조연주），因為外型神似韓國女團「Red Velvet」的隊長Irene，因此被封為「啦啦隊的Irene」。近日，趙娟週接受採訪時表示：「覺得自己跟Irene沒有很像，希望大家可以叫她另一個暱稱。」趙娟週也透露自己會加盟P. LEAGUE+桃園領航猿啦啦隊Pilots Crew的原因，竟和在當空服員的親姐姐有關。

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▲趙娟週（左）與姐姐曾身穿制服合照。（圖／翻攝自趙娟週姐姐IG）
▲趙娟週（左）與姐姐曾身穿制服合照。（圖／翻攝自趙娟週姐姐IG）
趙娟週日前接受《三立新聞網》採訪，表示自己之所以選擇加盟Pilots Crew，是因為她的親姐姐在韓國當空服員，航空公司的制服也跟Pilots Crew一樣是橘色的：「所以感覺特別有緣分，有種更親近的感覺。」

根據《NOWnews今日新聞》查證，趙娟週的姐姐目前效力於韓國濟州航空，有讀者向《NOWnews今日新聞》透露，趙娟週過去曾經來過幾次台灣，就是搭乘濟州航空，原因是因為姐姐可以幫她準備親屬票，票價也比較便宜。

▲趙娟週的姐姐長相清秀、充滿仙氣，不過已於2023年底完婚。（圖／翻攝自趙娟週姐姐IG）
▲趙娟週的姐姐長相清秀、充滿仙氣，不過已於2023年底完婚。（圖／翻攝自趙娟週姐姐IG）
對於被球迷稱呼為「啦啦隊Irene」，趙娟週直言自己得長得不像，反而希望球迷跟粉絲遇到她的時候，可以叫自己的暱稱「咪咪（Mimi）」。而當被問到是否有打算和台鋼雄鷹的安芝儇及味全龍的李多慧一樣定居台灣，趙娟週認為台灣的食物都很好吃、台灣人也很親切、馬路也十分乾淨，因此她不諱言地表示：「如果以後有機會的話，我也會想定居台灣。」

據悉，趙娟週目前在韓國還有一些中文課、英文課以及發音課程要上，加上P. LEAGUE+的賽程也將在6月底前結束，尤其她是Pilot Crew季後賽期間限定的啦啦隊員，因此除非她後續在台灣還有活動，否則她短期內應該不會搬到台灣來。

▲趙娟週（左2）上周迎來Pilot Crew初登板。（圖／翻攝自Pilot Crew官方IG）
▲趙娟週（左2）上周迎來Pilot Crew初登板。（圖／翻攝自Pilot Crew官方IG）

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