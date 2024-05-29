謝謝你們中捷17人英雄！媽媽市長全找到 2外籍觀光客已離境
台中捷運日前發生持刀砍人事件，幸好多位乘客見義勇為共同阻止凶嫌繼續犯案，台中市長盧秀燕在臉書感謝，並透露將公開表場、予以終生免費搭中捷的獎勵，請大家幫忙找這些英雄。盧秀燕今天宣佈17位英雄都找到了，其中3人是外國朋友，兩名觀光客已離境，留在國內的15人有10人願意公開被表揚，另5人接受獎勵不出席表揚。
記者顏幸如／台中報導
台中捷運21日發生洪姓凶嫌在車廂內砍人事件，過程中多位民眾見義勇為，其中一對夫妻齊心協力，由先生將人壓制在車窗旁、太太把洪嫌手中刀子搶下來，將傷害降到最低。車廂內影片曝光後，Cheap粉專擷取10張照片，盤點整起事件的「10大英雄」。受傷的長髮哥、高中生這星期可望出院，未來將持續醫美去疤。
台中市長盧秀燕在臉書發文感謝，指這些乘客是台中的驕傲，「面對危險你沒有猶豫，謝謝英雄將傷害降到最低」，並宣佈將在治安會議公開表揚所有見義勇為的16位市民，予以終生免費搭中捷以表感謝。
經市府和警方再度過濾監視器，包括受傷的長髮哥在內，「中捷英雄」共17人，其中3人是外籍人士，1人是補習班的英文老師、另2人是觀光客，盧秀燕今天答詢新議員楊大鋐時，表示她覺得「很可愛」，以往覺得中捷是台中人平日的通勤工具，沒想到不只市民肯定，想不到外國朋友也喜歡並大量使用。
盧秀燕說，17位英雄已經全部找到，近期內會安排表揚，其中10位願意出席；5位比較低調或是要上班，願意接受獎勵但不出席表揚；2位外籍觀光客目前已經出境。