涼糕哥魅力太強了！僅靠1人復活傳統甜點　市場嚇到場地不租他

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日常除了做生意之外，游勝綸也會拍攝做生意的短片，包括講解菜市場做生意眉角、與客人互動、販售涼糕過程等等，都有效地帶動話題，並且讓他人氣更上一層樓，在Tik Tok上只不過游勝綸有數個短影音內容觀看次數衝破150萬以上的點閱率，累積粉絲的同時，也讓自己的生意越來越好，在近幾個月可以說是人氣大翻漲。
游勝綸帶動涼糕市場經濟！一堆人好奇嚐鮮、涼糕攤位變多
事實上，傳統市場賣涼糕早就已經行之有年，不過在過去並沒有熱門到這種程度，《NOWnews》記者實際詢問身邊幾位年輕友人，多數人根本不知道什麼是「涼糕」，也根本沒有吃過，但卻知道「涼糕哥」這號人物，因為在滑社群時，總會被他的高觸及率給推薦到，有在使用社群的人很難不看到涼糕哥的身影。
除此之外，現在只要在Tik Tok上打上涼糕的關鍵字，除了可以看到許多游勝綸的影片之外，還會發現有許多從未買過涼糕的民眾因為好奇，到場排隊嚐鮮，發現涼糕是一個不錯吃的消暑甜點；有趣的是，最近越來越多人在市場擺攤賣涼糕，而且只要在Tik Tok製作有關涼糕的影片，流量幾乎都相當不錯，讓不少網友直呼：「涼糕都吃幾十年了，從沒想過有一天買涼糕需要排隊」、「涼糕整個被游勝綸給救活了....太誇張」、「以前根本沒什麼人在吃涼糕，搞到現在排隊人潮這麼多，游勝綸的威力真的很猛」。
游勝綸爆紅仍有生意瓶頸！賠錢幫別人租攤位、市場拒租攤位給他
而隨著流量激增，朝聖涼糕哥攤販的民眾可以說是越來越多，實際上也出現了一些市場做生意的紛爭，游勝綸日前也感慨表示：「有些市場現在已經把我封殺了，打電話過去詢問攤位，市場問我是哪裡，我說賣涼糕的，市場立刻就警覺詢問：『直播那個喔？沒辦法不要不要』。」游勝綸分享經驗提到，甚至為了彌補其他攤販的抱怨，還賠錢幫其他攤販出市場攤位的租金。
對於現在人潮不適合在市場做生意會引起紛爭，游勝綸也盡量找尋解決之道，例如找尋空地直接搭棚販售，未來也會有一些網路宅配上面的籌備，「因為不可能一直往中南部跑，也希望大家都能買到品質好的涼糕。」只能說，游勝綸靠著社群獲得巨大成功，也復甦傳統甜點涼糕產業，實在非常厲害。