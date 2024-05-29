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涼糕哥魅力太強了！僅靠1人復活傳統甜點　市場嚇到場地不租他

▲在市場賣傳統涼糕的帥哥老闆涼糕哥（游勝綸）近日話題度高到嚇人，到市場買他的涼糕排隊至少2小時。（圖/涼糕哥IG）
▲在市場賣傳統涼糕的帥哥老闆涼糕哥（游勝綸）近日話題度高到嚇人，到市場買他的涼糕排隊至少2小時。（圖/涼糕哥IG）

記者張嘉哲/綜合報導

在市場賣傳統涼糕的帥哥老闆涼糕哥（游勝綸）近日話題度高到嚇人，自從去年9月開始經營Tik Tok等社群媒體之後，人氣翻漲速度超快，即便現在要去吃涼糕哥賣得涼糕可要等上2小時才能吃到，還是有大批民眾願意到現場支持，不過也因為生意太好，涼糕哥也遇到市場拒租場地給他、被其他攤商抱怨的問題，但值得一提的是，近半年只憑藉游勝綸一人之力，把傳統甜點涼糕帶上另一個巔峰，不僅越來越多人開始跟著賣，甚至許多沒吃過的年輕人都對涼糕產生好奇。

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涼糕哥（游勝綸）去年9月開始專心經營Tik Tok以及臉書社群等等，並且再度回歸老本行到市場賣涼糕，結果沒想到在社群開始慢慢擴散，短短半年時間，游勝綸的Tik Tok帳號已經累積超過12萬的粉絲數量，利用邊直播邊做生意的方式，成功吸引許多陌生客群到現場購買嚐鮮。

▲還記得9年前東湖涼糕哥游勝綸嗎？最近社群上再度掀起一陣炫風，可以說是二度爆紅。（圖／游勝綸授權提供）
▲涼糕哥游勝綸近一年回歸市場擺攤賣涼糕，加上社群平台經營之後，人氣大暴漲。（圖／游勝綸授權提供）
日常除了做生意之外，游勝綸也會拍攝做生意的短片，包括講解菜市場做生意眉角、與客人互動、販售涼糕過程等等，都有效地帶動話題，並且讓他人氣更上一層樓，在Tik Tok上只不過游勝綸有數個短影音內容觀看次數衝破150萬以上的點閱率，累積粉絲的同時，也讓自己的生意越來越好，在近幾個月可以說是人氣大翻漲。

游勝綸帶動涼糕市場經濟！一堆人好奇嚐鮮、涼糕攤位變多

事實上，傳統市場賣涼糕早就已經行之有年，不過在過去並沒有熱門到這種程度，《NOWnews》記者實際詢問身邊幾位年輕友人，多數人根本不知道什麼是「涼糕」，也根本沒有吃過，但卻知道「涼糕哥」這號人物，因為在滑社群時，總會被他的高觸及率給推薦到，有在使用社群的人很難不看到涼糕哥的身影。

除此之外，現在只要在Tik Tok上打上涼糕的關鍵字，除了可以看到許多游勝綸的影片之外，還會發現有許多從未買過涼糕的民眾因為好奇，到場排隊嚐鮮，發現涼糕是一個不錯吃的消暑甜點；有趣的是，最近越來越多人在市場擺攤賣涼糕，而且只要在Tik Tok製作有關涼糕的影片，流量幾乎都相當不錯，讓不少網友直呼：「涼糕都吃幾十年了，從沒想過有一天買涼糕需要排隊」、「涼糕整個被游勝綸給救活了....太誇張」、「以前根本沒什麼人在吃涼糕，搞到現在排隊人潮這麼多，游勝綸的威力真的很猛」。

▲游勝綸現在重操舊業在市場擺攤賣涼糕，其涼糕的用料非常實在，深受廣大婆媽的歡迎。（圖/游勝綸臉書）
▲傳統甜點涼糕在台灣市場早就行之有年，一直都有人在賣，但近一年被涼糕哥游勝綸帶起風潮，連從未吃過的民眾都到場購買嚐鮮。（圖/游勝綸臉書）
游勝綸爆紅仍有生意瓶頸！賠錢幫別人租攤位、市場拒租攤位給他

而隨著流量激增，朝聖涼糕哥攤販的民眾可以說是越來越多，實際上也出現了一些市場做生意的紛爭，游勝綸日前也感慨表示：「有些市場現在已經把我封殺了，打電話過去詢問攤位，市場問我是哪裡，我說賣涼糕的，市場立刻就警覺詢問：『直播那個喔？沒辦法不要不要』。」游勝綸分享經驗提到，甚至為了彌補其他攤販的抱怨，還賠錢幫其他攤販出市場攤位的租金。

對於現在人潮不適合在市場做生意會引起紛爭，游勝綸也盡量找尋解決之道，例如找尋空地直接搭棚販售，未來也會有一些網路宅配上面的籌備，「因為不可能一直往中南部跑，也希望大家都能買到品質好的涼糕。」只能說，游勝綸靠著社群獲得巨大成功，也復甦傳統甜點涼糕產業，實在非常厲害。


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