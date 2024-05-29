《狐妖小紅娘》登雙榜首！楊冪獻1物送福利 拱龔俊跳晚安大小姐
▲《狐妖小紅娘月紅篇》登雙榜首！楊冪（右）承諾祭品文獻「神秘自拍」，拱龔俊（左）跳〈晚安大小姐〉，引發粉絲熱烈討論。（圖／愛奇藝國際站提供）
記者
洪生儒／綜合報導
｜ 2024-05-29 14:06:45 2024-05-29 14:14:03
由楊冪、龔俊主演的愛奇藝奇幻古裝陸劇《狐妖小紅娘月紅篇》，開播後話題不斷，除了在愛奇藝熱度值破萬，還在貓眼戲劇版首周雙榜登頂。而在昨（28）日，劇中外型和演技備受討論的男主角龔俊和飾演塗山二當家塗山雅雅的郭曉婷，現身愛奇藝辦公室掃樓「收租」直播，現場熱情的粉絲瘋狂吶喊，讓龔俊直喊「服了」。另外，楊冪與龔俊日前出席《狐妖小紅娘月紅篇》微博追劇團現場，被問到熱度若破9500，要獻出什麼祭品文，不料龔俊當場被拱跳〈晚安大小姐〉，他無奈直呼：「確定這真的是福利嗎？」逗笑一票粉絲。
龔俊在昨日帶著自己劇中角色最愛吃的「冰糖葫蘆」和西瓜現身愛奇藝辦公室，郭曉婷則是帶了面膜發送給大家。兩人在直播中聊到劇裡飾演的角色都是「姐控」，作為楊冪飾演的「塗山大當家」塗山紅紅的迷弟和迷妹，兩人也在現場比拼自己對姐姐的愛，郭曉婷笑說：「我出生就和姊姊在一起！你是後來才出現的！」龔俊則自信地表示：「我和妖仙姐姐是愛情，雅雅姐和紅紅是親情，愛人之間就更親密一點。」郭曉婷被嘲笑是電燈泡，不認輸地說自己跟龔俊在劇中就是「塗山二傻」，龔俊聽完則搖頭不認，互動十分逗趣可愛。 郭曉婷在直播中還收到粉絲送的錦旗，受封「追星天花板」，因為她在劇中透露自己崇拜魏哲鳴飾演的「傲來國三少」，但卻不曉得在身邊陪伴自己的阿來，正是自己一直以來追的大神！觀眾們看了都紛紛表示羨慕，「居然追星可以追到變男友」、「雅雅對三少像極了我追星的樣子。」而郭曉婷與魏哲鳴兩人在劇中的愛情線也將在近期有所發展，讓觀眾都很期待。 ▲楊冪（右）在劇中飾演美豔又強大的狐妖「塗山紅紅」，華麗扮相與冰山美人形象獲得網友大讚。（圖／愛奇藝國際站提供） 此外，楊冪與龔俊日前出席《狐妖小紅娘月紅篇》微博追劇團現場，被問到「熱度若破9500，會獻出什麼祭品文？」龔俊當場被拱跳近期網路上很夯的〈晚安大小姐〉，他無奈直呼：「確定這真的是福利嗎？」不少網友笑翻留言：「龔俊為了這部劇犧牲太多了」、「此時此刻還不知道事情的嚴重性」、「太期待了！」而楊冪最後也承諾表示：「若熱度破9500就發神秘自拍照，多少張大家期待一下。」 ▲郭曉婷被封為「追星天花板」，她在劇中透露自己崇拜魏哲鳴飾演的「傲來國三少」，但卻始終不曉得在身邊陪伴自己的阿來，正是自己一直以來在追的大神，讓許多粉絲羨慕不已。（圖／愛奇藝國際站提供）
楊冪在受訪時透露，自己本身也是漫畫愛好者，認為可以飾演備受喜愛的漫改角色真的非常榮幸，「在塗山紅紅（角色名）身上可以學到很多，她會被親近的人誤解，但她會選擇做一個大人，承擔、消化，默默把自己該守護的事做好。」楊冪也透露，這次的服裝有別於以往古裝劇要穿長裙或水褲，「這次我們好幾個女孩都穿短褲，下面是紗，跑起來可以露出腿，很輕盈的感覺。」
在陸劇《狐妖小紅娘月紅篇》中，楊冪飾演美豔又強大的狐妖「塗山紅紅」，華麗扮相與冰山美人形象獲得網友大讚。而龔俊飾演擁有天生靈力的人族「東方月初」，劇中練功時他裸身秀出冰塊盒腹肌秒衝上熱搜，充滿少年氣息又純情的角色個性，擄獲大批姐姐粉絲，他跟楊冪的人妖戀「月紅CP」，也讓許多網友看了都直呼：「越來越好嗑」、「好好看！龔俊超帥！演技也好」、「全員演技在線」、「養成系狗狗 vs 冷豔御姐狐，這組合很吸睛」、「劇情越來越精彩了，好喜歡月初和妖仙姊姊的互相付出，追上頭了。」 ▲郭曉婷（左）與魏哲鳴（右）兩人在劇中的愛情線，將在近期有所發展，讓許多粉絲們都相當期待，希望他們可以有好的結果。（圖／愛奇藝國際站提供） ▲楊冪（右）與龔俊（左）日前出席《狐妖小紅娘月紅篇》微博追劇團現場，被問到「熱度若破9500，會獻出什麼祭品文？」結果龔俊當場被拱跳〈晚安大小姐〉。（圖／愛奇藝國際站提供）