權值股領跌、台積電跌8元收857元　台股挫196點、失守5日線

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而今日資金依舊還停留在電子股，成交比重維持在7成左右。不過大盤賣壓重心也在電子權值股，權王台積電開盤上漲3元、來到868元，不過隨後賣壓襲擊，一度下跌9元、來到856元，終場則是下跌8元或0.92%、收在857元，日K連3黑、回測10日線；鴻海同樣開高走低，終場收在今日最低點180.5元，下跌5元或2.7%，距離5日線只剩0.5元的距離；而昨天表現強勁的聯發科也同步走弱，終場下跌20元或1.53%，收在1290元。
大型電子權值股也跟著走弱，宏碁下跌逾4%，鴻海、光寶科、緯創下跌逾2%，聯詠、友達、台灣大、矽統、大同、中環等等都下跌逾1%。
此外，金融類股今日也拉回表態，類股指數下跌1.76%，元大金下跌逾3%，永豐金、開發金、國泰金、上海商銀、兆豐金下跌逾2%，中信金、富邦金、華南金、玉山金下跌逾1%。
此外，尾盤賣壓也有觀光股的拖累，主要是兩岸禁團令6月恐怕仍無法解除，拖累觀光類股指數尾盤下跌，終場下跌0.66%，豆府下跌逾3%，雅茗-KY、晶華、遠雄來下跌逾2%。
不過今日櫃買指數能逆勢走高，背後是有不少族群在助攻，首先就是續強的機器人概念股，越鄰近COMPUTEX股價走勢越強勁，市場關注科技廠大佬會釋出什麼消息，多檔個股持續漲停，包括欣技、彬台、大拓-KY、三聯、羅昇、凌巨、輔信、泓格，此外昆盈逼近漲停板，上漲9.7%，智邦則是上漲近5%。
熱度也擴散到散熱族群，AI爆炸性成長，推高資料中心的能源需求，也為伺服器冷卻系統業者創造機會，協禧上漲近7%，AMAX-KY、雙鴻、力致上漲逾6%，健策、奇鋐上漲3%-4%。
而光學鏡頭股今日也出面撐盤，由高階手機訂單衝高，光學鏡頭產值於去年由黑翻紅，經濟部統計處指出，我國光學鏡頭產值終止連3年下滑，從去年第四季轉呈正成長，並且帶動今年第一季延續雙位數的正成長態勢、年增19.1%，今年需求可望持續擴大，前景樂觀，今國光亮燈漲停來到34.7元，先進光上漲逾5%，玉晶光、大立光上漲逾3%-4%。
非電族群尾盤由營建股領軍，類股指數尾盤強力表態由黑翻紅，終場大漲1.16%，位居類股漲幅排行榜冠軍。龍邦、基泰亮燈漲停，皇昌上漲逾8％，大將、愛山林上漲逾4%，太設、永信建上漲逾3%。