PS5售價「限時下殺1萬6」！Sony年度優惠來了 3A大作遊戲最低1折
PS5超殺優惠來了！Sony PlayStation 今（29）日稍早公布「Days of Play 2024」優惠活動，PS5主機限時下殺，光碟版現在只要16080元就能帶回家，還有各種3A大作遊戲祭出優惠，數位版遊戲甚至還能享受最低1折優惠，玩家快把握機會，在暑假前快把它們通通收入囊中！
記者潘毅／綜合報導
PlayStation「Days of Play 2024」優惠活動即日起至6 月 12 日正式開跑，期間內PS5 光碟版主機特價 16,080 元、數位版則是 13,080 元，售價直接折了1,500元。
此外，VR頭戴裝置「PlayStationVR2」，更是從 18,880 元下殺至 15,880 元，享有3,000元折扣幅度。遊戲手把「DualSense 無線控制器」則不分顏色，一律 1,880 元，現省300元。
遊戲部分，實體版的3A 大作遊戲《浪人崛起》、《Marvel’s Spider-Man 2》加入優惠行列，兩款原價 1,990 元，現在都只要 1,490 ，折了500元，快比買二手光碟還便宜，已經推出有一段時間的《戰神：諸神黃昏》、《跑車浪漫旅 7》、《最後生還者一部曲》 等，價格更是殺到 1,190 元。
線上數位版遊戲折扣更是驚人，《NBA 2K24》直接打 1 折，只要 209 元就能入手，趕上賽季尾聲，《暗黑破壞神 IV》有五折優惠，標準版特價 1,109 元。
最後，Sony 也提供 PlayStation Plus 新玩家訂閱優惠，可享 12 個月方案最多 7 折優惠，現有會員想要往上升級至「升級會員」也有 75 折、「高級會員」則為 7 折。