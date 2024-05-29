少女時代俞利主演《絕佳拍檔Good Job》推中文版！台韓合作曝亮點
2022年由韓劇男神丁一宇、女團「少女時代」成員俞利攜手主演的《絕佳拍檔Good Job》，過去曾在台灣創下韓劇類收視冠軍，如今製作發行的韓國影視集團對外宣布，將啟動中文版本的製作，備受關注！而這部將偵探故事融入英雄浪漫風格的戲劇《絕佳拍檔Good Job》，劇情講述有錢有勢的財閥偵探殷善宇（丁一宇飾），和擁有超強視力又愛管閒事的錢世羅（權俞利飾）相遇之後，合作展開偵探調查同時發展出浪漫愛情的故事，劇中除了有爆笑的情節，還有兩個主角在劇中頻頻變裝出場的場面，在當時創下不錯的收視。片方曝光開拍時間預計在明年1月，將會保留原創精神，並增加劇情變化，絕對不讓粉絲失望。
記者施以慧／綜合報導
另外宣布此項合作的韓國電信集團KT Studiogenie執行長金哲妍，除了表示好的故事會吸引優秀演員參與外，中文版《絕佳拍檔Good Job》的授權，也增加集團全球化與多元化的樣貌，「今年我們將準備更加多元化的國際開發，朝向全球化發展。」讓粉絲相當驚喜。
而片方「76號原子」董事總經理楊志光則表示：「目前已有台灣串流平台已表達高度興趣，而中文版《絕佳拍檔Good Job》預計將於今年第4季開始製作，明年第1季開拍。」並可望展開一系列夯劇中文版的製作計畫，「我們會保留韓劇版中丁一宇與俞利角色間的討喜火花，也將增加劇情的變化，讓中文版保有原劇的精神，更讓觀眾有新的收看驚喜！」