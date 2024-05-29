風向變了？他曝「青鳥行動」掀反思潮　吐大學生真實心聲

搶救憨川大兵？他們都與王義川切割　否認可透過手機分析群眾個資

▲王義川說可以透過手機分析抗議群眾個資，引發爭議。（圖／翻攝王義川臉書）
▲王義川說可以透過手機分析抗議群眾個資，引發爭議。（圖／翻攝王義川臉書）

記者何哲欣／台北報導

民進黨政策會執行長王義川日前在節目上公開說，可以用手機訊號的定位去分析出在立法院外頭的群眾年齡，遭質疑侵犯人民隱私。王義川澄清，這是目前商業市場進行活動調查的基本方法，過去新北耶誕城、台灣燈會等，都是透過手機信令資料進行大數據分析。不過相關單問都紛紛切割，否認此事。

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新任內政部長劉世芳今（29）日受訪說，這與內政部主管項目不太一樣，她不知道資料來源從何而來，應該去請教王義川。警政署長張榮興也說，警察在執行群眾活動的時候，絕對不會用手機去定位群眾，「絕對沒有、絕對沒有」。

台北市長蔣萬安說，透過手機取得的都去識別化，只會得知人數、人次，不會是個資，如果如議員所講，若是屬實，就不應該這麼做且有違法疑慮。

新北市政府交通局聲明，新北市大型活動期間，會要求主辦單位向電信公司購買手機信令訊號，藉以統計推估人潮，但資料已經去個資化，無法進行不同時間、不同活動個資差異或重複的分析，僅能提供推估會場人數、滯留時間、來回方向等去個資化資訊。

主辦台灣燈會的台南市政府也指出，計算人潮資訊，都是透過中華電信提供統計數據，但已先去識別化，只有各時段的人次、人潮熱點在哪，無從得是男或女等個資。

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