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慈妹應援一半被攝影師撞飛！4秒驚恐表情瘋傳　球迷轟：好不專業

▲慈妹應援一半被攝影師撞飛，她與隊友都嚇了一大跳。（圖／慈妹臉書）
▲慈妹應援一半被攝影師撞飛，她與隊友都嚇了一大跳。（圖／慈妹臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

棒籃雙棲「Fubon Angels」26歲成員慈妹（本名彭翊慈），擁有甜美童顏、156公分嬌小身材及32C、22、30勻稱三圍，近來人氣直逼林襄、一粒等啦啦隊女神。慈妹日前在球場應援時，被跟拍的攝影師撞飛，她表情管理失控幾秒鐘，畫面全被拍下，有網友質疑攝影師：「好不專業...」

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中職富邦悍將隊近日在台北大巨蛋對舉辦系列賽，其中一場的啦啦隊應援發生小插曲，Fubon Angels正在幫投手陳仕朋大跳勝利歌，一名追拍的攝影師突然從畫面右側出現，以快速的小跑步倒退捕捉女孩們的舞姿，怎料，他完全沒有注意身後有人，當場撞擊慈妹後背，導致她往前踉蹌幾步，接著表情驚恐地回頭查看。

▲慈妹被強壯的攝影師撞到移位，驚嚇表情全都錄。（圖／走一日球迷 台湾プロ野球チアYouTube）
▲慈妹被強壯的攝影師撞到移位，驚嚇表情全都錄。（圖／走一日球迷 台湾プロ野球チアYouTube）
發現是攝影師不小心撞到自己，慈妹先是扶了對方一下，接著用手摀住嘴巴，似乎受到些微驚嚇，不過幾秒鐘後就繼續跳舞，後來還忍不住笑場，隊友檸檬（林芳婧）也被目擊對攝影師使出發狠的眼神，後來發現只是虛驚一場，隨即露出甜笑。

這段影片被放上YouTube頻道「走一日球迷 台湾プロ野球チア」，引起網友熱烈討論：「慈妹總是笑得很燦爛，喜歡」、「有一種說不出形容詞的萌」、「被卡車親到！」不過也有人批評：「這攝影師新來的吧？有夠扯！你說擦碰到就算了！整個撞過去是怎樣」、「希望沒什麼大礙，受傷就麻煩了！」

▲慈妹被撞飛後查看攝影師狀況，後來尷尬地雙手摀嘴笑場。（圖／走一日球迷 台湾プロ野球チアYouTube）
▲慈妹被撞飛後查看攝影師狀況，後來尷尬地雙手摀嘴笑場。（圖／走一日球迷 台湾プロ野球チアYouTube）

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