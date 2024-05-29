特企／電通集團開辦FutureGen未來生成學習營 解鎖青年創新潛能
有感於當今的商業環境瞬息萬變，培育當代人才更是各行各業的首要之重，電通行銷播集團特別針對16至20歲青年開辦未來領袖學習營：【FutureGen未來生成學習營】將於8月12日至8月16日隆重登場。這一營隊旨在培養未來領袖，透過AI、區塊鏈、創意、設計思維（Design Thinking）及環境、社會與治理（ESG）五大領域，幫助學員建立全新的商業思維，為未來做好準備。
電通集團的FutureGen未來生成營匯聚了各領域的頂尖專家，為學員提供最前端的知識與洞察，致力於培養他們成為未來的決策者。透過課程規劃，引導學員打破傳統框架，勇於創新，同時強調協作與共創精神，讓學員在多元的學習環境中，與來自各界的精英同儕攜手共同構築未來藍圖。完成FutureGen課程的學員將獲得結業證書，象徵其專業學習的投入，亦可作為未來升學或求職證明，提升他們在未來職場中的競爭力。
過去參與學員對於課程給予高度評價，反映出其優良課程體驗與價值，19歲的Jackie說﹔「我們學到對未來至關重要的東西！」16歲的Sean則表示「課程用有趣且互動的方式教我們平常學不到的內容，學習過程非常愉快。」，更有學員表示，在這個過程中學到許多新科技趨勢、經營知識，拓展了自己的視野。
電通集團誠邀有志培養子女成為未來領導人的父母，為16-20歲子女報名2024年FutureGen未來生成營，為下一代開啟創新之旅，全面性培養出色的未來領袖。