人類被海放！三菱機器人「0.204秒」解完魔術方塊 世界紀錄刷新
科技不斷進步，人類早在許多方面已經完全輸給AI、機器，尤其攸關數學運算、精密製造等層面，更是快要被完全取代。近期日本三菱電機公佈一段影片，公司開發的機器人「TOKUFASTbot」，只花「0.204秒」解完魔術方塊，持續海放人類，還再次刷新了「機器解魔術方塊」的金氏世界紀錄。
記者潘毅／綜合報導
日本三菱電機在5月23日時公布珍貴的影像，是公司開發的「TOKUFASTbot」機器人，在5月7日那天測試中，只花了0.204秒就將3x3x3 規格的魔術方塊全部解完，畫面甚至還要放慢42倍，才能讓人類的肉眼好好觀察。
目前人類最快解完3x3x3 魔術方塊的紀錄保持者韓裔美國人「馬克斯朴」，在2023年6月創下世界紀錄，只花3.134秒就復原魔術方塊，但仍完全比不上機器人。
日本三菱電機也提到，「TOKUFASTbot」0.204秒完成復原的影片，錄製於 2024 年 5 月 7 日，測量規則與創造世界紀錄時不同，最終金氏世界紀錄官方見證的紀錄是0.305秒，仍輕易打破先前由美國麻省理工學院開發的機器人創下的0.38秒紀錄。
這項紀錄的完成，也代表距離開發能在超短時間做出極精密工作的機械的目標越來越接近，對於人類汽車工業、航太發展領域都是一項利多消息。