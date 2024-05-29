蔡英文曬貓按讚數「打趴賴清德整周」！他揭關鍵：民眾懷念了
前總統蔡英文在卸任一週後首度更新臉書，「畢業一個禮拜了。搬完家之後，看著阿才，在新的貓抓板上，想睡一下又醒來，好像在掛念著什麼。希望大家一切都好」，同時也曬出寵物貓的照片，貼文如今已吸引了14萬人次按讚。對此，媒體人羅旺哲表示，蔡英文貼文按讚數超過總統賴清德一整週，這是因為蔡英文在兩岸政策和其他方面會比較溫和，讓人回憶起過去朝野較和諧的情景，直嘆「沒有比較沒有傷害」。
記者王德蓉／綜合報導
羅旺哲在節目《57爆新聞》表示，28日院會場外在下雨，但立法院內卻嘻嘻哈哈，綠委鍾佳濱、郭國文甚至還在跳舞，而517院會，民進黨立委還飛撲陳菁徽、搶周萬來文件；他認為，民進黨現在應該要降低仇恨值，畢竟已經執政，不用再搞這些事情，這很難加分。
羅旺哲指出，蔡英文日前在臉書發了一篇兩隻貓的貼文，獲得12萬點讚，把賴清德這週所有的發文都給打趴；因過去蔡英文在兩岸政策等方面較溫和，可現在的民進黨520之後，仇恨值秒升，民眾才會懷念過去蔡政府時代，朝野多麼和諧。
羅旺哲也說，太陽花學運領袖魏揚承認，民進黨在國會多數時的確有濫用程序；而當年勞基法修法時，民進黨在立法院是多數，為不給民眾有上街到總統府、立法周邊抗議的機會，因此將整個青島東路用拒馬圍起來，但現在青鳥活動還有吃有喝，「沒有比較沒有傷害。」