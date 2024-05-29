雲豹能源打造共好林地　復育嘉義好美里千株防風林

國內循環經濟永續發展整合服務集團雲豹能源（6869）以行動實踐永續低碳家園願景！雲豹能源5月26日受邀與台灣基督長老教會新塭教會及嘉義縣布袋鎮好美社區發展協會展開永續合作，號召在地居民及教會人員共300人，在嘉義好美里沿岸完成上千株防風林復育工作。
雲豹能源出動事業開發部同仁捲起衣袖、彎下腰，身體力行參與造林行動，完整發揮企業致力社會共融之精神。此次復育行動共栽種一千多株木麻黃及椰子樹，完成海岸植樹造林目標，未來不僅能抵擋東北季風、飛沙及鹽霧侵襲危害，延緩海岸線退縮，還能提升當地居民生活品質及漁塭養殖環境。
事業開發部經理陳長均表示，雲豹能源專注綠能事業，更時時關懷在地永續發展。這次支持防風林復育行動，不只符合企業減碳公益和生態環境保育目地，因公司長期投入漁電共生領域，有感魚塭環境攸關漁民生計，期待透過固沙造林，幫助當地漁民提升養殖環境，「為好美社區創造美好」！
截至目前為止，嘉義縣布袋鎮好美里防風保安林累計種植了上萬株木麻黃、水黃皮、黃槿、白水木、椰子等防風植物，造林總面積將近3公頃，被當地居民視為保護家園的綠色城牆。
好美社區發展協會理事長暨新塭教會長老蔡信得表示，嘉義好美社區過去因海岸退縮導致林帶縮減，風沙威脅居民的日常。十年來，透過教會力量集結當地居民一起推動沙灘復育有成，更因長期投入環境永續行動獲得2022年「全球百大目的地永續故事獎」以及「國家環境教育獎」殊榮。這次與雲豹能源合作，希望在企業永續行動支持下，幫助防風林地恢復環境生態完整性。