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王義川指手機定位民眾炎上　民進黨澄清：絕無國家機器介入

▲王義川表示可以透過手機分析抗議群眾個資引發爭議，對此民進黨澄清並無相關設備，絕無可能有國家機器介入情事。（圖／翻攝自王義川臉書）
▲王義川表示可以透過手機分析抗議群眾個資引發爭議，對此民進黨澄清並無相關設備，絕無可能有國家機器介入情事。（圖／翻攝自王義川臉書）

記者陳威叡／台北報導

民進黨政策會執行長王義川日前於政論節目表示，以手機訊號定位抗議群眾且分析年齡層，此番言論引發熱議，藍營更抨擊民進黨利用國家機器。對此民進黨今（29）日澄清，民進黨並無相關設備，也非民進黨進行的調查，更絕無可能有國家機器介入情事，請在野切莫再做不實揣測。

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針對國民黨質疑王義川動用國家機器比對個資，民進黨發言人吳崢回應表示，王義川參考坊間常見之各種數據分析與調查研究所做出之媒體評論，絕無涉及個資問題。

吳崢表示，王義川基於綜合現場、網路資訊、問卷調查等資料，事後進行的媒體分析評論，判斷5月24日的群眾與5月19日、民進黨選前之夜的群眾是不同類型的一批人，無涉個資。以相關資料與報導來看，民進黨選前之夜輪廓年齡層偏大、男性居多。民眾黨517輪廓年齡層偏年輕，男性居多。立法院524輪廓則是各年齡層分佈均勻，女性略多於男性。

吳崢表示，參與者的輪廓明顯顯示出524的群眾與517、民進黨選前之夜的群眾是完全不同類型的人，這並不需要個資就能判斷，更遑論監控人民。另強調，民進黨並無相關設備，也非民進黨進行的調查，更絕無可能有國家機器介入情事，請在野切莫再做不實揣測。

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