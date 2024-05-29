想買電動機車嗎？政府補助加刷卡回饋最高省5萬　相當34折入手

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至於分期0利率對民眾的吸引力有多大？根據兆豐銀行統計，自推出光陽購車分期0利率方案後，去年新增的電動機車通路簽帳金額交易量大增，年成長超過10倍，且在3大電動機車通路的3萬元以上大筆交易，有高達近9成全都選擇以分期付款的方式支付，僅12%卡友會一次付清。
在各類分期期數中，又以30期0利率最受民眾青睞，有高達84%的佔比都落在此，遠高於24期的9%及12期的6%，顯示絕大部分車主都喜歡可以分2年半慢慢付款的繳納方式，甚至有57%的卡友會將購車時使用的信用卡，延伸消費慣性來支付電池資費，成為銀行黏著度超高的忠實客戶。
值得一提的是，不只最高30期0利率，銀行也推出單筆分期滿額回饋，讓卡友能一舉兩得抱走優惠，如光陽電動機車滿5萬元送500元、滿8萬元送1500元；宏佳騰電動機車最高滿7萬元送1200元；Gogoro則是提供首次申辦「兆豐Gogoro聯名卡」者刷滿3萬最高送1500元優惠，民眾只要上網登錄完成，就能獲得回饋。
兆豐銀行也提醒民眾，除了善用信用卡分期功能，也可把握政府補助，以桃園市為例，補助金額甚至最高可達49,800元，為全國最高。以購買7萬6980元的Gogoro VIVA MIX BELT車款為例，申請二行程機車汰舊換新可獲市府2萬元補助，18到45歲青壯年又可獲4千元補助，育有12歲以下幼童又可獲6千元補助，另外還有經濟部補助7千元、環境部補助2800元，住復興區或中低收入戶又能再獲1萬元，合計補助高達4萬9800元，申辦「兆豐Gogoro聯名卡」又可享獨家30期0利率，再拿滿額禮1500元刷卡金，加總最高可省下5萬1300元，相當於購車只花2萬5680元，用34折就能入手新車，且分30期每月相當於不到900元，超級划算，民眾都可多加把握。