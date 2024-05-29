傅崐萁喊廢監察院 黨中央不挺？國民黨：長期主張五權分立
立法院昨日三讀通過國會改革相關法案，遭監察院回擊，「部分條文涉違反權力分立」，隨後藍白更聯手喊要廢監察院。對此，國民黨文傳會主委李彥秀今（29）日先痛批，監察院應該是監察行政權的工作，但在監察院長陳菊底下，監察院已經變成在打倒政敵，不過仍重申「國民黨長期主張五權分立」。
記者林怡昕／台北報導
國民黨今天召開中常會，有媒體詢問，昨天傅崐萁喊廢監察院，黨中央態度為何？李彥秀回應，一大早看到監察院在第一時間，稱昨天審議結果違反五權分立，但過去陳菊主政監察院，無論立法院、民眾遞出的案子，速度都沒比昨天新聞稿來的快，「監察院過去已經完全沒有功能」。
李彥秀認為，監察院應該是監察行政權的工作，但在陳菊底下，監察院已經變成在打倒政敵，包括查新北市長侯友宜35年前舊案，「就不知道監察院過去到底做了哪些事情」。
李彥秀認為，國人對於監察院存在必要性不斷有討論，民進黨接下來怎樣去改變國人觀感？雙少數總統賴清德、行政院長卓榮泰，應該去思考如何落實行政權，怎樣真正跟朝野對話。
有媒體追問，傅崐萁事前是否沒跟朱立倫討論要廢監察院？李彥秀重申，「五權分立向來是我們的主張」，會進一步做更多討論，但是，監察院在陳菊底下變成打擊政敵工具，不過國民黨長期主張五權分立，如何落實監察院應該有的功能，希望透過國會改革都有機會。