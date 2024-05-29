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淨零路徑滾動調整！國發會主委劉鏡清看好藍綠氫發展、不排斥核能

▲國發會主委劉鏡清昨日提到，台灣淨零轉型過程中，最看法且期待的是綠氫，並提及中研院已有新技術可將天然氣轉為藍綠氫，若成功可期待進入商轉。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.16）
▲國發會主委劉鏡清昨日提到，台灣淨零轉型過程中，最看法且期待的是綠氫，並提及中研院已有新技術可將天然氣轉為藍綠氫，若成功可期待進入商轉。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.16）

記者魏妤庭／台北報導

賴政府上任後，能源政策備受外界關注，國發會主委劉鏡清昨（28）日表示，台灣淨零轉型過程中，他最看好且期待的是綠氫，目前中研院已經有新技術可將天然氣轉為藍綠氫，預計6/6會再與中研院詳談計畫細節。

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劉鏡清昨日與國發會政務副主委高仙桂、彭立沛一同參加媒體座談，席間被問及淨零相關政策，劉鏡清表示，2050淨零排放路徑一定是滾動調整，而淨零路徑是不是一定要核能，則是有待商榷。

劉鏡清表示，他個人最看好且期待的是綠氫，也就是將水電解出氫與氧。目前中研院已經有新技術，可以將天然氣轉為藍綠氫，即透過去碳燃氫技術將天然氣裂解為固態碳及氫氣，再燃燒氫氣發電，過程中不會產生二氧化碳。預計6/6會再與中研院詳談計畫細節，現在就等實驗結果。若成功的話，可以期待3到5年後商轉發展機會，預估成本比燃氣發電稍貴，但與現在的綠電差不多。

劉鏡清也提到對核能的看法，他表示，核能本身是低碳能源，能不能成為綠能取決於核廢料有沒有獲得良好貯存，有好的貯存方式，才有機會成為綠能。不過，能源政策主要由經濟部主導，核能牽涉很多法令問題，要待立法院決議，行政部門將依法做該做的事情。倘若朝野對核能有共識，自己本身沒有排斥，現在就是在有限範圍內努力減碳。

同時他也指出，和碩董事長童子賢、經濟部長郭智輝都是比較理性看待，因為他們都是從產業角度思考。但他自己會先從3個方向去看能源議題，包含電夠不夠、低碳的電夠不夠用及如何減碳，最後才是淨零。並點出能源議題有兩大不確定性，一是地球暖化帶來的變數，再者是人工智慧商機爆發可能增加3成電力需求，甚至與傳統CPU伺服器電力消耗可以相差到10倍的問題。台電雖表示可以設置增壓機，但就要思考如何減碳的問題。

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