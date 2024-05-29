淨零路徑滾動調整！國發會主委劉鏡清看好藍綠氫發展、不排斥核能

我是廣告 請繼續往下閱讀
劉鏡清表示，他個人最看好且期待的是綠氫，也就是將水電解出氫與氧。目前中研院已經有新技術，可以將天然氣轉為藍綠氫，即透過去碳燃氫技術將天然氣裂解為固態碳及氫氣，再燃燒氫氣發電，過程中不會產生二氧化碳。預計6/6會再與中研院詳談計畫細節，現在就等實驗結果。若成功的話，可以期待3到5年後商轉發展機會，預估成本比燃氣發電稍貴，但與現在的綠電差不多。
劉鏡清也提到對核能的看法，他表示，核能本身是低碳能源，能不能成為綠能取決於核廢料有沒有獲得良好貯存，有好的貯存方式，才有機會成為綠能。不過，能源政策主要由經濟部主導，核能牽涉很多法令問題，要待立法院決議，行政部門將依法做該做的事情。倘若朝野對核能有共識，自己本身沒有排斥，現在就是在有限範圍內努力減碳。
同時他也指出，和碩董事長童子賢、經濟部長郭智輝都是比較理性看待，因為他們都是從產業角度思考。但他自己會先從3個方向去看能源議題，包含電夠不夠、低碳的電夠不夠用及如何減碳，最後才是淨零。並點出能源議題有兩大不確定性，一是地球暖化帶來的變數，再者是人工智慧商機爆發可能增加3成電力需求，甚至與傳統CPU伺服器電力消耗可以相差到10倍的問題。台電雖表示可以設置增壓機，但就要思考如何減碳的問題。