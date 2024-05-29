《善宰》連8週奪冠完美收官！邊佑錫與金惠奫選「這幕」為名場面
黑馬韓劇《背著善宰跑》在昨（28）日晚上播出浪漫感人大結局，善宰（邊佑錫 飾）終於想起不同時空的記憶，跟小率（金惠奫 飾）淚擁重逢，忍愛多年的他最後終於求婚成功，兩人一起走入禮堂的浪漫畫面讓不少觀眾看了都感動不已。而該劇的演員與主創群也在28日一同出席劇終集體觀映活動，邊佑錫致詞時一度激動落淚，粉絲們看了也忍不住熱淚盈眶。完結篇播出後收視率再創新高，全國收視率達5.8%，連續8週蟬聯同時段收視冠軍，在愛奇藝國際版也拿下連續三週流量人氣Top1，演員們除了發表終映感言之外，邊佑錫與金惠奫還分別選出心目中的名場面，引起粉絲熱議。
記者洪生儒／綜合報導
《背著善宰跑》在28日迎來最後一集完結篇，劇中令人髮指的計程車司機金永洙（許亨圭 飾）在金太成（宋建熙 飾）棄而不捨的追逐下終於領便當，為了讓柳善宰（邊佑錫 飾）活下去，任率（金惠奫 飾）穿越時空4次後忍痛選擇切斷兩人關係，隨著計程車司機身亡終於鬆了一口氣。不料，善宰卻想起了不同時空中的記憶，兩人感動落淚相擁重逢，這場跨越15年的時空旅行終於開花結果。劇情最後以善宰在浪漫的櫻花林下送上婚戒，深情地說：「以後，在我所有的時光裡，都陪著我吧！」任率也許下「我會一輩子陪在你身邊」的浪漫承諾。兩人親吻時還預見彼此在婚禮上穿婚紗的樣子，為這段波瀾不斷的戀情劃下美麗的句號。
為了迎接完結篇，《背著善宰跑》的導演、編劇以及主演群在28日晚上一起出席劇終集體觀映活動，邊佑錫、金惠奫所到之處人潮洶湧、尖叫聲不斷。演員群紛紛表示感謝觀眾們的支持，邊佑錫致詞時一度忍不住激動落淚，站在一旁的金惠奫也輕拍他的背給予安慰，粉絲們看了也被感動到。
不僅如此，兩人日前也選出各自心目中的「名場面」。邊佑錫選了第15集中善宰重新找回記憶的橋段，他解釋：「這是善宰在失去15年記憶後再次與小率相遇的瞬間，詮釋善宰深情又悲痛的心情讓我自己也深受感動，在情感上留下了很多餘韻。」
金惠奫則選了第2集中任率拿著黃傘奔向善宰的橋段，並表示：「這是善宰和小率的第一次見面，也是他們故事的開始」，她還特別選了柳善宰的一句名台詞「你今天就試著活下去吧！因為天氣真的很好」，金惠奫解釋：「這句話在當時對任率是一種很大的安慰，對我自己也是一種安慰。特別是對於失去生活意義的任率來說，這句話讓她決心要努力生活。」
此外，金惠奫還透過經紀公司表示：「我和小率一起度過了四季，飾演小率的每一刻都充滿了愉快的回憶，真的很幸福。現在到了最後，感到非常可惜，但我會永遠記住小率。感謝所有愛護小率的觀眾。能夠飾演這個外柔內剛、積極陽光的角色是我的榮幸。在飾演的過程中，不僅作為演員，身為人的金惠奫也學到了很多。最後，我想向一直以來支持《背著善宰跑》和任率的所有觀眾表示感謝。」
邊佑錫也透過經紀公司發表劇終感言：「雖然一直在想這一天會到來，但真到了這一刻還是感到不真實。在過去一年多的時間裡，我以善宰的身份生活，現在心情還是很複雜，無法用言語表達。這對我來說是夢幻般的作品，也是最有意義的作品，希望對觀眾來說也是如此。我非常感謝這個來到我身邊的善宰。」
《背著善宰跑》第16集播畢後，收視率也出爐，在韓國首都圈平均7.2%、最高達到8.7%；全國收視率則為平均5.8%、最高達到6.9%（韓國尼爾森數據），創下自開播以來的最高紀錄，連續8週蟬聯所有頻道同時段收視冠軍，成功收官。