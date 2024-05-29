假黃金行騙天下！中國「金凰珠寶」案宣判 負責人無期徒刑

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報導指出，當時賈志宏聲稱自己擁有80噸「金包銅」的稀有材料，向投資者承諾，只需少量資金，就能在短時間內獲得高回報。巧舌如簧之下，真有投資人受騙上當，其中又以昔日的山東首富、資本大佬、「泛海系」掌門人盧志強損失最為慘重。
報導提到，7年前盧志強還是中國前十大富豪，身家一度力壓恆大集團的許家印，卻在這次的假黃金詐騙事件中，因旗下的民生信託涉及金額超過40億人民幣，成為「泛海系」商業帝國崩塌的導火線。
中媒《每日經濟新聞》聲稱，民生信託在「假黃金」案中涉及資金龐大，在多方壓力下，對投資人進行墊資兌付，導致泛海控股2020年度計提約25.2億元信用減值損失，占其利潤總額的比重達56.1%，再加上對海外部分項目及商譽計提減值準備、武漢房地產項目受疫情影響收入未達預期、匯兌損失等等，泛海控股於2020年由盈轉虧。
此後，泛海系金融業務便「爆雷」不斷，最終徹底崩塌，並於今年2月初在深交所終止上市、摘牌，證監會也對該公司立案調查。
案件纏訟數年，直到本月28日，武漢市中級法院一審，對金凰珠寶及實控人賈志宏等18名被告宣告判刑，賈志宏被判無期徒刑，沒收個人全部財產，剝奪政治權利終身；其他被告人則分別被判處3年2個月至12年不等的有期徒刑及相應財產刑。
《大紀元》則引述知曉內情的「紅三代」敘述，賈志宏只不過是替罪羔羊，真正的幕後黑手早在東窗事發前，就已經將真黃金從武漢銀行的金庫中掉包，並動用黑白兩道勢力運送到香港，最後由香港的黑社會和中共地下勢力，直接分銷給中國之外的買家。