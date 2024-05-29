《波拉西亞戰記》超狂打卡景點！4.5尺圖騰獸雕像現身台北、台中

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守護者之鏡」線下活動開跑！波拉西亞王國經典重現 打造最熱門打卡聖地！
《波拉西亞戰記》第一場線下活動正式拉開序幕，呼應遊戲首創的據點建設機制，官方將最經典的據點場景搬進台北及台中街頭。除了攜手台灣國寶雕刻師呂豐源完整還原遊戲中極具代表性的祭壇及圖騰獸獅子雕像，也結合動態捕捉技術打造「守護者之鏡」互動裝置；周末還會有化身四大職業的守護者及核心反派妖精潔珞Coser現身，讓玩家在線下也能體驗《波拉西亞戰記》的無窮魅力！
圖騰獸獅子雕像屹立於據點中心的祭壇王座上方，以4.5公尺的高度傲視一切，完美展現旅團守護神的霸氣英姿；透過呂豐源老師耗時數月的巧手精雕，淋漓盡致地刻畫出雄獅毫無畏懼的攻擊力與鬃毛威風凜凜飄逸的動態感，充滿中世紀皇家古堡歐風的細節也活靈活現地被雕琢於祭壇底座。呂豐源老師亦於官方影片指出，此次作品的層次複雜度極高，特別是在臉部表情及鬃毛交錯的刻畫上，也期許能將圖騰獸充滿張力的能量表現傳遞給玩家。
而將近一層樓高的「守護者之鏡」同時可容納八人以上，玩家可透過「守護者之鏡」看到自己化身為波拉西亞王國的自己，並跟隨自身肢體動作進行變化，搭配背景氣勢磅礡的行軍備戰畫面，彷彿置身在刀劍無情的戰場上，超擬真的體驗玩家絕對不容錯過！
現場彩蛋活動限時展開！完成指定條件兌換精美好禮、獲得抽獎資格
除了打卡裝置外，官方亦舉辦限時彩蛋活動，只要完成《波拉西亞戰記》事前預約，並出示現場社群打卡畫面，就可以獲得超萌的專屬獅子圖騰獸手機架一份（每人限兌換一次），假日還有加碼的特殊造型巧克力黑劍霜淇淋可選擇兌換喔！此外，於現場任一區域拍照，至官方臉書粉絲團活動貼文留言處貼上照片，並加上Hashtag#守護者之鏡，即可參加 ROG Phone 8 抽獎活動，將極致效能的ROG電競手機帶回家喔！詳細活動資訊如下，並以官方平台發布內容為主。
🟡《守護者之鏡-波拉西亞王國據點台中站》
📍活動地點：LaLaport南門
📍活動日期：5/29-6/2
📍活動時間：11：00～21：00（6/1、2展出時理間至21：30）
📍COSER亮相時間：週末14：00～20：00，每日出現6次、每次30分鐘
🟡《守護者之鏡-波拉西亞王國據點台北站》
📍活動地點：三創生活中心廣場
📍活動日期：6/5-6/9
📍活動時間：11：00～21：00（6/8、9展出時理間至21：30）
📍COSER亮相時間：週末14：00～20：00，每日出現6次、每次30分鐘